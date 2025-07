Cô dâu Đà Nẵng gây bão mạng với màn phát biểu 'như hoa hậu'

Your browser does not support the video tag.

Màn phát biểu 'nuốt mic' gây sốt của cô dâu Đà Nẵng trong đám hỏi Vốn là MC sự kiện, Tiểu Vy có khả năng nói chuyện trôi chảy, lôi cuốn. Cô gây xúc động khi có bài chia sẻ trong đám hỏi của mình ngày 14/7.

"Con thực sự cảm thấy biết ơn và vô cùng tự hào, khi bản thân sinh ra trong một gia đình thuần nông, bình thường nhưng không tầm thường. Dù cuộc sống khó khăn, vất vả là thế, ba mẹ vẫn luôn cố gắng từng ngày để cho 3 chị em con có cuộc sống đủ đầy và sung túc...

Ngay lúc này, con cảm thấy ba mẹ đang có hai luồng cảm xúc trái ngược nhau, vừa vui mừng, vừa lo lắng. Vui mừng vì giờ đây con đã khôn lớn, chọn cho mình được một người chồng mà con hết mực yêu thương, một người con rể ba mẹ luôn tin tưởng. Lo lắng bởi vì giờ đây con phải rời xa vòng tay của ba mẹ, bước vào cuộc sống hôn nhân, chính thức trở thành người lớn".

Cô dâu Tiểu Vy và chú rể Hoàng Thiện trong đám hỏi vừa qua.

Ngày 14/7, không gian lễ đính hôn của cô dâu Tiểu Vy (sinh năm 2001) và chú rể Hoàng Thiện (sinh năm 1997), cùng sống tại Đà Nẵng, dường như lắng lại khi cô dâu đứng trên sân khấu phát biểu. Giọng nói cảm xúc, trôi chảy cùng những lời chia sẻ cảm xúc của Vy khiến gia đình hai bên cùng nhiều quan khách nghẹn ngào.

Khi được ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, clip phát biểu của Tiểu Vy cũng hút hơn 1,5 triệu lượt xem và nhiều bình luận tán thưởng. Ngoài phong thái thu hút, cô dâu được khen nói chuyện "nuốt mic" hay "như ứng xử hoa hậu" dù đang trong khoảnh khắc dễ xúc động.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Tiểu Vy cho biết để dành tặng những lời cảm ơn tới đầy đủ thành phần tham dự một cách trọn vẹn, cô chuẩn bị và ghi nhớ trước sườn nói chính, sau đó triển khai câu từ theo cảm xúc để bày tỏ.

"Cái duy nhất và mất thời gian chuẩn bị nhất có lẽ là tâm lý, tôi đã phải cố gắng rất nhiều để giữ bình tĩnh, truyền tải một cách rõ ràng và trọn vẹn nhất", Vy cho biết, nói thêm bản thân rất vui khi những cảm xúc, tâm tư trong lòng chạm được đến trái tim nhiều người nghe.

Lý giải cho phong thái nói chuyện tự tin, trôi chảy dù đứng trước đám đông, cô dâu Đà Nẵng cho biết cô làm việc trong lĩnh vực lữ hành, từng thử sức với vai trò hướng dẫn viên du lịch. Nhờ khả năng ăn nói, dẫn dắt, cô còn bén duyên với nghề MC sự kiện.

Chia sẻ thêm về chuyện tình, Tiểu Vy cho biết cô và Hoàng Thiện quen biết 5 năm và có 2 năm hẹn hò. Từng có thời điểm buông tay vì nhiều khác biệt trong suy nghĩ, cả hai cuối cùng vẫn về bên nhau và lựa chọn tiến tới hôn nhân.

Sau lễ đính hôn, cặp đôi dự kiến tổ chức đám cưới vào năm sau, chính thức về chung một nhà.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn