CNN tiếp tục gọi tên bánh mì Việt Nam trong top ngon nhất thế giới

CNN Travel vừa tiếp tục đưa bánh mì Việt Nam vào danh sách 25 loại sandwich ngon nhất thế giới năm 2025. Trong đó, đặc sản quen thuộc của Việt Nam đứng thứ 2, sau bánh mì kẹp jamón Ibérico của Tây Ban Nha. Việc một món ăn đường phố Việt Nam sánh vai cùng những sandwich nổi tiếng thế giới cho thấy bánh mì không còn là “món lạ” mà đã thực sự bước vào hàng ngũ những biểu tượng ẩm thực toàn cầu.

Chuyên trang du lịch, ẩm thực mô tả bánh mì Việt Nam có từ thời Pháp thuộc. Đây là món ăn nóng giòn, ruột xốp, kẹp đầy chả lụa, thịt heo, pate, cà rốt, củ cải muối chua, rau mùi, sốt mayonnaise, thêm chút ớt cho đủ độ cay.

Chỉ một ổ bánh nhỏ nhưng hội đủ vị giòn, chua, mặn, béo, thơm. Với du khách, đó là món có thể tìm thấy ở mọi xe đẩy lề đường, từ TP.HCM đến Hà Nội, Hội An, Đà Nẵng, nhanh, ngon, rẻ và rất “đời sống”.

Được biết, đây không phải lần đầu bánh mì xuất hiện trên CNN. Năm 2023, CNN Travel từng chọn bánh mì vào Top 24 sandwich ngon nhất thế giới, nhấn mạnh đây là món ăn “nhỏ nhưng bùng nổ hương vị”.

Trên hệ thống xếp hạng TasteAtlas, bánh mì có một hành trình ấn tượng hơn nữa. Năm 2023, TasteAtlas ghi nhận bánh mì trong nhóm street food được yêu thích nhất thế giới.

Đến năm 2024, món ăn này leo lên vị trí số 1 trong danh sách 100 sandwich ngon nhất toàn cầu, được khen ngợi vì sự kết hợp hoàn hảo giữa vỏ bánh giòn, nhân thịt đậm đà, rau thơm tươi và gia vị đặc trưng.

Trước đó, bánh mì từng được National Geographic đưa vào top 11 món ăn đường phố ngon nhất thế giới, khẳng định đây là “đại diện tiêu biểu của ẩm thực vỉa hè Việt Nam”.

Không chỉ xuất hiện trong danh sách ẩm thực, bánh mì còn bước thẳng vào các bộ từ điển lớn trên thế giới. Oxford, Cambridge, Merriam-Webster đều đưa từ “banh mi” vào như một mục từ riêng, mô tả đây là loại sandwich Việt Nam với baguette, đồ chua, rau thơm và các loại thịt nguội, cho thấy món ăn này đã trở thành một khái niệm toàn cầu.

Bên cạnh bánh mì Việt Nam, bảng xếp hạng của CNN cũng ghi nhận nhiều loại sandwich đặc trưng từ khắp thế giới, gồm: 1. Bocadillo de jamón Ibérico (Tây Ban Nha): Bánh mì kẹp giăm bông Iberico. 2. Bánh mì (Việt Nam). 3. Torta ahogada (Mexico): Bánh mì nhúng sốt cay. 4. Tramezzino (Italy): Sandwich tam giác mềm, nhiều loại nhân. 5. Shawarma (Trung Đông): Thịt nướng xiên kẹp bánh mì. 6. Pambazo (Mexico): Bánh mì phủ sốt đỏ, nhân khoai tây và xúc xích. 7. Muffaletta (New Orleans, Mỹ): Bánh mì tròn nhân thịt nguội, ô liu, phô mai. 8. Chivito (Uruguay): Bánh mì nhân bò, giăm bông, thịt xông khói, trứng. 9. Pan bagnat (Pháp): Bánh mì kiểu salad Niçoise kẹp trong ổ bánh giòn. 10. Smørrebrød (Đan Mạch): Bánh mì lúa mạch đen mở mặt, trang trí cầu kỳ. 11. Spatlo (kota) (Nam Phi): Một phần tư ổ bánh mì nhồi thịt, khoai tây chiên, phô mai. 12. Montreal smoked meat sandwich (Canada): Thịt bò hun khói kẹp bánh mì lúa mạch đen. 13. Po’boy (New Orleans, Mỹ): Bánh mì Pháp nhân hải sản chiên hoặc thịt bò. 14. Fricassé (Tunisia): Bánh chiên giòn nhân cá ngừ, khoai tây, trứng. 15. Cuban sandwich: Giăm bông, thịt heo quay, phô mai, dưa chuột muối. 16. Sandwich dưa chuột (Vương quốc Anh): Sandwich trà chiều với dưa chuột lát mỏng. 17. Chip butty (Vương quốc Anh): Bánh mì nhân khoai tây chiên. 18. Katsu sando (Nhật Bản): Cốt lết heo chiên giòn kẹp bánh mì sữa. 19. Reuben (Mỹ): Thịt bò muối, dưa cải bắp, phô mai, sốt kẹp bánh mì lúa mạch đen. 20. Croque monsieur/croque madame (Pháp): Bánh mì nướng giăm bông, phô mai, có thể thêm trứng. 21. Philly cheesesteak (Philadelphia, Mỹ): Bò thái mỏng xào với phô mai chảy. 22. Broodje haring (Hà Lan): Bánh mì kẹp cá trích ướp muối và hành tây. 23. Falafel pita (Trung Đông): Viên falafel đậu gà chiên giòn kẹp bánh pita. 24. Choripán (Argentina): Xúc xích nướng kẹp bánh mì, rưới sốt chimichurri. 25. Lobster roll (New England, Mỹ): Bánh cuộn nhân thịt tôm hùm trộn sốt.

CNN Travel là chuyên trang du lịch của kênh truyền hình Mỹ CNN, thường xuyên thực hiện các danh sách (listicle) về điểm đến, món ăn, trải nghiệm ẩm thực… dành cho độc giả toàn cầu.

