CLIP: Va chạm xe đầu kéo cùng chiều, 2 người đi xe máy thương vong

Vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong xảy ra vào khoảng 6 giờ 40 phút ngày 7-3 tại Km 311+400, Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

CLIP ghi lại vụ tai nạn giao thông khiến 2 người đi xe máy thương vong

Vào thời điểm trên, một chiếc xe đầu kéo đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam, khi đi qua địa điểm trên đã va chạm với một chiếc xe máy BKS 36B8-159.xx do anh Vũ Văn Q. (SN 1997, ngụ xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước, chở theo sau bà Vũ Thị H. (SN 1981, ngụ huyện Hậu Lộc).

Hậu quả vụ tai nạn giao thông đã khiến bà Vũ Thị H. tử vong tại chỗ, anh Q. bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Đáng nói, chiếc xe đầu kéo liên quan vụ tai nạn đã rời khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Hoằng Hóa đã nhanh chóng tới hiện trường điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng công an phát hiện thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông có một chiếc xe đầu kéo mang BKS 15H-036.40 đã va chạm với xe máy dẫn tới hậu quả trên.

Hiện, chiếc xe ôtô đầu kéo này đã được đưa về Công an huyện Hoằng Hóa để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động