Clip: Tự chế bè qua sông, 20 người đi dự đám tang rơi xuống nước

Ít nhất 20 người đang trên đường đi dự đám tang trên một chiếc bè tạm bợ đã rơi xuống một con sông ở Purnia, bang Bihar, Ấn Độ.

Nhóm người đang cố gắng đến một nghĩa trang đã tạo ra chiếc bè tạm bợ bằng những thanh tre để băng qua sông vì không có cầu.

Người dân rơi khỏi bè do mất thăng bằng.

Một clip về vụ việc đã xuất hiện trên mạng xã hội. Clip cho thấy, có ít nhất 20 người, bao gồm cả trẻ em đang đứng trên một chiếc bè tạm. Hai trong số đó đang cố gắng điều khiển chiếc bè về phía bờ bằng cách kéo nó bằng một sợi dây. Sau nhiều lần cố gắng kéo nó vào bờ, chiếc bè đột nhiên bị lật khiến những hành khách trên đó mất thăng bằng.

Chứng kiến sự việc, đám đông đứng trên bờ liên tục la hét, yêu cầu những người trên bè giữ chặt dây thừng vì chiếc bè trở nên mất ổn định. Do không thể giữ thăng bằng, hầu hết tất cả mọi người đều rơi xuống sông.

May mắn là tất cả những người có mặt trên bè đều được cứu và không có thương vong nào được báo cáo, các quan chức cho biết.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn