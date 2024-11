CLIP: Thanh niên dùng dao kề vào cổ nữ chủ tiệm điện thoại và đưa vào phòng trói lại

Ngày 13-11, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thế Đăng Quang (SN 2002, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra vụ cướp tài sản.

Camera ghi lại sự việc

Vào hơn 15 giờ ngày 12-11, nữ chủ tiệm điện thoại tại xã Phước Thái bị khống chế, cướp đi 6 điện thoại mới trị giá khoảng 90 triệu đồng. Nhận tin báo, Công an huyện Long Thành đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nạn nhân và trích xuất camera an ninh.

Bước đầu xác định, đối tượng là nam thanh niên, chưa rõ nhân thân lai lịch, đi xe mô tô BKS 72D1-027... Camera ghi lại, đối tượng giả vào mua điện thoại, sau đó sử dụng dao kề cổ chủ tiệm, đưa vào phòng trói lại.

Công an bắt giữ đối tượng Quang (áo trắng) và tang vật



Cướp xong điện thoai, đối tượng tẩu thoát trên Quốc lộ 51, hướng về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Sau 3 giờ xảy ra vụ án, Công an huyện Long Thành đã bắt giữ đối tượng Quang tại phường Phú Mỹ, TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng tang vật.

