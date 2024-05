Clip: Thanh niên 21 tuổi dùng búa đập tường, cứu 3 người trong vụ cháy Trung Kính

Vụ cháy tại ngõ 119 Trung Kính (Hà Nội) vào rạng sáng ngày 24/5 khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Trên mạng xã hội, một đoạn clip khoảng 6 giây, ghi lại cảnh tượng một nam thanh niên dùng búa đập tường, giải cứu người trong đám cháy thu hút nhiều sự quan tâm.

Mặc cho ngọn lửa đang bùng lên xung quanh, thanh niên cởi trần, leo lên thang, dùng hết sức bình sinh đập những nhát búa thật mạnh vào tường.

Clip: Thanh niên dùng búa đập tường, cứu nạn nhân trong vụ cháy

Chia sẻ trên tờ Công Thương, anh Hoàng Tuấn (21 tuổi, quê Nam Định) - một trong những nhân chứng trực tiếp tham gia giải cứu các nạn nhân cho biết, trong lúc đang chuẩn bị ngủ, anh nghe thấy nhiều tiếng nổ từ nhà bên cạnh.

Vừa chạy ra khỏi phòng, anh Tuấn thấy khói lửa bao trùm nhà hàng xóm. Anh Tuấn và 2 người dân khác tại đây thấy chỉ còn duy nhất vị trí giáp ranh với nhà bên cạnh có thể leo lên để cứu người bên trong. Cả 3 người cùng huy động lấy thang, búa, thang dây lập tức leo lên giải cứu.

Lên tới tầng 3 của căn nhà bị cháy, anh Tuấn dùng búa đập bức tường để các nạn nhân mắc kẹt thoát ra. Theo lời của thanh niên 21 tuổi, hiện trường khi ấy rất hỗn loạn.

Sau khi phá tường nhà, lần lượt 3 người được cho là trong một gia đình chui ra; trong đó có 2 người lớn và một trẻ em.

Thời điểm trên, anh Tuấn dù rất muốn cứu thêm những người khác nhưng lúc này ngọn lửa quá lớn, khói đã bao phủ. Anh cùng những người dân có mặt đành bất lực trước tiếng kêu cứu của người mắc kẹt trên tầng thượng.

Đội cứu hộ tiếp cận hiện trường (Ảnh: Phạm Quốc Việt)

Tác giả: Yến Nhi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn