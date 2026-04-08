CLIP: Phẫn nộ cảnh thanh niên đánh cụ bà đang phục vụ tại quán ăn khuya

Tối 7-4, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm 3 thanh niên ăn uống tại một quán bán đồ khuya.

Trong quá trình ngồi ăn, uống bia, 1 nam thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn với một cụ bà đang phục vụ tại quán.

Theo nội dung clip, 1 thanh niên trong nhóm đã có lời lẽ thô tục, xúc phạm cụ bà, sau đó còn có hành vi hành hung, khiến nạn nhân hoảng hốt kêu cứu những người xung quanh. Một người trong nhóm đã can ngăn, sau đó nhóm này tiếp tục ăn uống tại quán.

Sự việc thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ cùng hàng chục nghìn bình luận đã xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó đa số ý kiến lên án hành vi vô lễ, thiếu đạo đức và bạo lực đối với người lớn tuổi.

Theo tìm hiểu ban đầu của phóng viên, vụ việc được cho là xảy ra vào khoảng 4 giờ 5 phút rạng sáng cùng ngày tại một quán ăn khuya trên đường Hoàng Văn Thụ, thuộc địa bàn TP Quy Nhơn cũ.

Nạn nhân là một cụ bà đang làm phục vụ tại quán. Còn người hành hung cụ bà được cho là Đ.B (35 tuổi, trú tại địa phương).

Hiện vụ việc đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin diễn biến mới.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Người lao động