CLIP: Phà chở khách va chạm tàu hàng trên sông Vàm Nao, nhiều người rơi xuống nước

Your browser does not support the video tag.

Tối 6-8, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang đã có báo cáo nhanh về vụ va chạm giữa tàu hàng và phương tiện chở khách ngang sông.

Cú va chạm giữa phà chở khách sang sông với tàu hàng

Phương tiện chở khách bị hư hỏng nặng sau khi được trục vớt

Theo đó, vào khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, tại bến đò Tân Trung – Mỹ Hội giữa huyện Chợ Mới với huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã xảy ra vụ va chạm giữa tàu chở hàng với phà chở khách ngang sông Vàm Nao.

Vụ tai nạn đã làm 1 người bị thương, 1 xe tải chở gas cùng nhiều xe máy và người dân bị rơi xuống sông…

Nguyên nhân bước đầu được xác định là người điều khiển phương tiện chở khách thiếu quan sát nên dẫn đến va chạm với tàu chở hàng.

Tác giả: Lê Hoàng

Nguồn tin: Báo Người lao động