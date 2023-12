CLIP: Ô tô hất văng 2 xe máy, nhiều người nằm la liệt

Đến 15 giờ ngày 10-12, Công an phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thị xã Bến Cát vẫn xử lý hiện trường vụ tai nạn giữa ô tô 5 chỗ và xe máy khiến 3 người bị thương.

Camera nhà dân ghi lại vụ tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày tại ngã tư giao nhau giữa đường D6 và đường N13, thuộc phường Thới Hòa.

Thời điểm trên, ô tô con mang BKS 61K - 218.67 lưu thông trên đường trong khu dân cư gần khu công nghiệp Mỹ Phước 4, khi đến giao lộ nói trên đã bất ngờ va chạm với 2 xe máy.

Tai nạn khiến nhiều người bị thương

Cú tông mạnh, khiến 2 xe máy bị ô tô tông hất lên vỉa hè, 3 người đi xe máy bị thương, trong đó có 2 trẻ em.

Hình ảnh tại hiện trường

Tại hiện trường, cả 2 xe máy nằm trên lề đường, hư hỏng nặng, còn ô tô lao vào bãi đất trống bị bong tróc phần đầu.

Sau đó, người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

