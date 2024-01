Clip: Nữ tài xế bất ngờ đâm gãy hàng rào bê tông rồi lao xuống ao

Your browser does not support the video tag.

Vụ việc được camera giám sát ghi lại tại một ngôi làng ở thị trấn Rongjiang, huyện Jinyun, thuộc thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Lữ đoàn cảnh sát giao thông của Cục Công an huyện Jinyun, do Đại úy Shu Hong chỉ huy xác nhận, lúc đó họ đã nhận được cuộc gọi về việc ô tô lao xuống ao.

Tuy nhiên, họ cho biết rất may người dân địa phương đã đến hiện trường vụ tai nạn và mọi người đều được giải cứu an toàn.

Đoạn clip cho thấy mọi người đàn ông đang giúp người phụ nữ ra khỏi xe, sau đó lấy chiếc ba lô giao cho họ trước khi cảnh quay kết thúc.

Cảnh sát cho biết thêm, khi họ đến nơi, chiếc xe màu trắng đã chìm hoàn toàn trong ao nước thấp hơn mặt đường khoảng 2 mét.

Tài xế Hu cho biết, cô đã lùi xe và lao ra khỏi đường, tông vào tường rồi rơi xuống ao. Cô rất sợ hãi nhưng rất biết ơn dân làng đã nhanh chóng phản ứng để giải cứu cô và con gái.

Đoạn clip cho thấy chỉ trong vài giây, gần chục người đã vây quanh chiếc xe và hợp tác để cứu hai mẹ con cùng một số đồ đạc của họ.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn