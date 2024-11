Clip: Nghẹt thở giây phút bé gái 13 tuổi chống cự quyết liệt, thoát khỏi tay kẻ bắt cóc

Camera đã ghi lại cảnh Kymorah Reid, 13 tuổi, vừa xuống xe buýt sau khi tan học tại khu vực Lauderhill, Fort Lauderdale, Florida, Mỹ. Khi đó, có một thanh niên lén lút theo sau, chạy nhanh dần và cố gắng khống chế cô bé.

"Nhận thấy có người bám đuôi phía sau, tôi đã tránh sang một bên," bé gái chia sẻ với NBC Miami. "Anh ta liền chạy đến, nắm lấy chân tôi và cố gắng khống chế, lôi tôi đi”.

"Tôi đã hét lên: 'Buông tôi ra. Anh đang làm gì vậy?'" – cô bé kể lại.

Trong đoạn video được chia sẻ bởi Broward Crime Stoppers, có thể thấy nghi phạm đã chạy nhanh về phía Reid và cố gắng khống chế cô. Hai người vật lộn trong một vài giây trước khi người đàn ông vội bỏ chạy.

May mắn thay, Reid đã không bị thương và có thể chạy về đến nhà.

Kymorah Reid, 13 tuổi đã dũng cảm "chiến đấu", thoát khỏi kẻ bắt cóc một cách ngoạn mục. (Ảnh: Daily Mail)

"Con bé đã chạy vào phòng trong tâm trạng hoảng loạn và nói, 'Mẹ ơi, có người đã cố bắt cóc con'", mẹ của Reid, Lois Kerr, kể với NBC Miami.

Dù rất sốc trước sự việc, tuy nhiên, Reid cho biết cô cảm thấy vui vì con gái mình đã có thể thoát khỏi vụ bắt cóc này. "Tôi biết, đa số mọi người sẽ sợ hãi, cứng đơ người lại, không biết phải làm gì. Nhưng trong tình huống đó, họ không nên như vậy, mà phải dũng cảm chống trả lại", cô nói.

"Khi tôi nhìn thấy video đó, mọi thứ trong tôi như đảo lộn. Tôi không thể tin rằng điều đó lại xảy ra với con của tôi. Nhưng giờ thì con bé an toàn rồi. Con bé sẽ ổn, và tôi sẽ luôn chú ý đến nó”, Kerr chia sẻ với WPLG.

Ngoài ra, Kerr cũng cho rằng người thanh niên đã cố bắt cóc Reid này cần "thú tội với Chúa" và "đến sở cảnh sát để đầu thú".

Thông tin về vụ việc, cảnh sát không chắc rằng liệu Reid có phải là đối tượng bị nhắm đến trong một kế hoạch bắt cóc cụ thể, hay chỉ đơn giản là người đàn ông này "đang quan sát khu vực để tìm một nạn nhân tiềm năng”. Dù sao, họ đã phân loại vụ án này là một vụ bắt cóc chưa hoàn thành, theo WPLG.

"Cô bé chắc chắn là một đứa trẻ dũng cảm", sĩ quan Antonio Gonzalez của Sở cảnh sát Lauderdale chia sẻ với phóng viên.

Cảnh sát mô tả nghi phạm là một người đàn ông da đen trẻ tuổi, chỉ khoảng 20, mặc áo phông màu vàng và quần đùi đỏ, cắt tóc ngắn và có thân hình gầy.

Crime Stoppers đang thưởng 5.000 USD cho bất kỳ ai có thông tin về nghi phạm hoặc trợ giúp cảnh sát bắt giữ hắn.

Tác giả: Ngọc Bảo

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn