Clip: Nghe tiếng động lạ, thực khách sợ hãi khi nhìn lên trần nhà

Thực khách tại một nhà hàng đã trải qua khoảnh khắc hoảng sợ sau khi phát hiện con trăn khổng lồ phá vỡ tấm trần ngay phía trên bàn ăn của họ.

Đoạn clip cho thấy, các chuyên gia động vật hoang dã có mặt tại nhà hàng. Những chuyên gia sau đó đã sử dụng một chiếc móc kim loại để giữ chặt đầu con trăn khổng lồ dài khoảng 6 mét, ngăn không cho nó tấn công người xung quanh.

Hiện chưa ai biết chính xác đoạn clip được quay tại đâu. Tuy nhiên căn cứ vào tiếng Quảng Đông xuất hiện trong clip, nhiều người dự đoán đây là một nhà hàng ở Hong Kong (Trung Quốc).

"Thật quá kinh tởm", tiếng một người đàn ông nhận xét. Chuyên gia động vật hoang dã đã phải phá rộng trần nhà hơn để con trăn dễ dàng thoát ra, sau đó dùng tay kéo nó xuống đất.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn