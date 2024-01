Clip: Nam bảo vệ dùng tay không bắt gọn bé trai rơi xuống từ tòa nhà

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được ghi lại vào ngày 25/1, tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Cụ thể, khi đang tuần tra trung tâm thương mại, nhân viên bảo vệ vô tình nhìn lên tòa nhà thì thấy một cảnh tượng nguy hiểm. Thấy đứa trẻ từ trên cao rơi xuống, nam bảo vệ liền chạy tới giơ tay ra trong tư thế sẵn sàng để đỡ lấy cậu bé.

May mắn là nhờ phản xạ kịp thời, người bảo vệ đã ôm trọn được cậu bé trong tay. Đứa trẻ được cứu sống và không bị thương nghiêng trọng.

Toàn bộ khoảnh khắc gay cấn này đã được camera giám sát ghi lại.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn