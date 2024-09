Clip: Khoảnh khắc cơn lũ cuồn cuộn tràn vào khiến một gia đình ở Yên Bái không kịp trở tay

Những ngày qua, nhiều tỉnh tại khu vực miền Bắc đã phải đối mặt vỡ tình trạng lũ lụt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về cả người và của. Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh tượng nước lũ tràn vào gia đình trú tại Lục Yên (Yên Bái) vài tối ngày 8/9 đã khiến nhiều người không khỏi hoảng hốt bởi tốc độ dâng nhanh của nước lũ.

Có thể thấy, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, mực nước đã dâng lên khá cao và sức nước mạnh. Nước lũ đã rất nhanh cuốn trôi nhiều đồ đạc, thậm chí là cả chiếc xe máy đang dựng cạnh nhà.

Clip: Khoảnh khắc nước tràn vào một gia đình tại Yên Bái

"Lũ lên nhanh và mạnh thế này làm sao trở tay kịp được. Mong mọi người bình an."

"Thương quá, đang đêm ngủ mà như này chạy đi đâu được."

Theo thông tin từ VOV, thống kê đến sáng nay (10/9), toàn tỉnh Yên Bái đã có 28 người chết và mất tích, 10 người bị thương. Trong đó 22 người chết do sạt lở đất ở các huyện Văn Chấn, Lục Yên và thành phố Yên Bái; 6 người ở huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái hiện vẫn đang mất tích. 10 người bị thương là ở TP. Yên Bái và các huyện Lục Yên, Văn Yên.

Mưa lũ cũng làm hơn 13.500 nhà ở của người dân bị ảnh hưởng. Trong đó có 40 nhà ở các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên bị sập đổ hoàn toàn; hơn 10.300 nhà bị ngập nước; 2.300 nhà phải di dời người và tài sản để đảm bảo an toàn.

Trong bối cảnh mất điện, mất nước ở nhiều nơi và ngập lụt toàn thành phố, cấp uỷ, chính quyền và các lực lượng chức năng ở Yên Bái đang nỗ lực trên tinh thần cao nhất để triển khai công tác ứng cứu, khắc phục các thiệt hại.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: Phụ nữ Mới