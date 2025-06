Clip hiện trường sập sân pickleball rộng hơn 800m2 ở Hà Nội trong cơn giông, nhân chứng kể phút hãi hùng

Mới đây trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh nhiều người chơi tháo chạy khỏi khu vực sân pickleball rộng lớn bị đổ sập trong cơn mưa giông. Tại hiện trường, toàn bộ khu vực mái tôn, cột chống đỡ của sân pickleball đổ sập xuống, sắt thép ngổn ngang, nhiều đồ đạc của người chơi vẫn nằm bên trong sân. Mọi người vừa bỏ chạy, vừa cố gắng nhìn vào phía trong xem có ai gặp nạn hay không. Một số người dùng điện thoại ghi lại sự việc. Chứng kiến đoạn clip, cư dân mạng kinh hãi và cầu mong sự việc không gây thương vong.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 15/6 tại một sân pickleball trên đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Thời điểm này, Hà Nội có mưa giông lớn kèm sấm sét.

Hiện trường vụ sập sân pickleball rộng hơn 800m2 ở Hà Nội chiều 15/6. (Video: MXH)

Nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, thời điểm xảy ra sự việc, một cột trụ của mái sân pickleball bị gió đẩy nghiêng, sau đó các cột trụ khác cũng nghiêng theo. Có khoảng 20 người đang chơi pickleball trong sân đã hò nhau bỏ chạy ra ngoài. Và chỉ một phút sau, cả mái sân đổ sập hoàn toàn, theo nguồn tin trên báo Vnexpress.

"Tôi đang chơi thì thấy gió lùa mạnh, mái rung như sắp bay. Vừa bỏ vợt chạy được mấy giây thì mái tôn sập xuống sau lưng. Rất may không ai bị thương, chỉ là đồ đạc vứt hết lại", anh Trần Văn Mạnh kể với báo VTC News.

Trao đổi với báo Dân Trí tối 15/6, lãnh đạo UBND phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) xác nhận vụ việc trên.

Vị lãnh đạo thông tin, đơn vị đã cử cán bộ ra hiện trường để làm rõ sự việc. Chính quyền sẽ thông tin lại sau việc có người thương vong trong vụ sập sân pickleball hay không.

Được biết, sân pickleball trên đường Phạm Hùng được dựng lên từ cuối năm 2024 trên khu vực khu đất trống. Sân pickleball này thu hút rất đông người chơi, mở cửa hàng ngày từ 6 giờ đến 23 giờ.

