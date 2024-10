Clip hiện trường cháy chùa 800 tuổi, người dân gào khóc xót xa

Vụ cháy chùa Phổ Quang (xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) xảy ra khoảng 10 giờ sáng nay (23/10). Theo những đoạn clip được ghi lại tại hiện trường, khói lửa cuồn cuộn bao trùm căn chính điện. Lửa cháy to bùng bùng, khiến những người chứng kiến không khỏi sợ hãi, đau lòng, muốn dập lửa nhưng bất lực. Nhiều người dân khóc lớn khi nhìn di tích lịch sử bị "bà hỏa" thiêu rụi.

Hình ảnh cháy chùa Phổ Quang được người dân ghi lại.

Hiện trường vụ cháy tan hoang khiến nhiều người đau lòng.

Công an huyện Lâm Thao đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng chiến sĩ tới hiện trường. Đến 12 giờ, đám cháy được dập tắt song phần lớn cấu kiện của gian chính điện đã bị cháy rụi.

Hình ảnh gian chính điện của chùa cháy trơ khung, tan hoang khiến nhiều người vô cùng xót xa

Trước mắt, vụ cháy chùa chưa ghi nhận thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn