CLIP: Gần 20 người từ Đồng Nai vác hung khí đến Bình Thuận giải quyết mâu thuẫn

Ngày 24-10, nguồn tin cho biết Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) đang tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ, đấu tranh với các đối tượng mang hung khí giải quyết mâu thuẫn trong làm ăn.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 23-10, Công an thị xã La Gi phối hợp với Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) phát hiện ôtô BKS 60B 057.99 đang di chuyển từ địa bàn huyện Hàm Tân vào thị xã La Gi có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Công an thị xã La Gi đưa nhóm người cùng hung khí về trụ sở. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, Công an phát hiện có 19 đối tượng đi trên xe mang theo 2 khúc côn, 1 bình xịt hơi cay. Công an thị xã Lai đã đưa số đối tượng trên cùng phương tiện, tang vật về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai do có mâu thuẫn trong làm ăn mua bán hải sản tại khu vực bờ biển Ba Đăng - Tân Hải - La Gi nên tập hợp nhau từ Đồng Nai đến thị xã La Gi để giải quyết mâu thuẫn.

Video Nhóm thanh niên từ tỉnh Đồng Nai mang hung khí đến Bình Thuận giải quyết mâu thuẫn

Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận sau đó đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với Công an thị xã La Gi tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ, đấu tranh với số đối tượng nói trên, đồng thời tiến hành xác minh nhân thân lại lịch để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động