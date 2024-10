Mâu thuẫn lúc ăn đám giỗ, cháu trai chém chú họ bị thương

Pháp luật

Ngày 9/10, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tiến, ở tổ dân phố Me Hội, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn về tội “Cố ý gây thương tích”.