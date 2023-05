CLIP: Dự án hồ chứa gần 4.500 tỉ đồng sau 13 năm xây dựng vẫn chưa thể tích nước

Dự án hồ chứa nước Bản Mồng do Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 (gọi tắt là Ban 4) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN-PTNT) làm chủ đầu tư.

Dự án hồ chứa nước Bản Mồng sau 13 năm thi công vẫn chưa thể tích nước.

Đây là công trình trọng tâm - cấp 1 của Bộ NN-PTNT nằm ở xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 4.500 tỉ đồng, khởi công năm 2010. Dự kiến công trình thi công trong thời gian 5 năm (2010 - 2015).

Khi hoàn thành, hồ chứa Bản Mồng có dung tích thiết kế hơn 235 triệu m3 phục vụ tưới tiêu cho gần 19.000 ha đất sản xuất nông nghiệp của các huyện Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Anh Sơn và thị xã Thái Hòa. Ngoài ra, hồ chứa còn cắt lũ cho hạ du sông Hiếu, cấp nước cho sông Cả về mùa khô.

Hồ thủy lợi Bản Mồng là công trình thủy lợi lớn nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An, có vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm an ninh nguồn nước, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội khu vực phía tây của tỉnh này.

Tuy nhiên, sau 13 năm khởi công xây dựng dự án thi công cơ bản xong công trình đầu mối hồ chứa nhưng chưa thể tích nước do chưa giải phóng được mặt bằng lòng hồ.

Việc thi công kéo dài, chậm tích nước đã và đang gậy ra nhiều hệ lụy đối với đời sống hàng ngàn người dân cũng như sự phát triển kinh tế, xã hội của khu vực miền Tây tỉnh Nghệ An.

Hồ chứa nước Bản Mồng được xây dựng tại xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Liên quan đến việc thi công của dự án, tháng 7-2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới khảo sát dự án hồ thủy lợi Bản Mồng.

Sau khi nghe các bên liên quan báo cáo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ một trong những nguyên nhân dẫn tới dự án kéo dài, không đúng tiến độ, không hoàn thành dứt điểm, gây lãng phí là do việc phân bổ vốn đầu tư công dàn trải, manh mún, không trọng tâm, trọng điểm. Thủ tướng giao Bộ NN-PTNT chủ trì, phối hợp cùng Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát các quy định của pháp luật, báo cáo Thường trực Chính phủ xem xét phương án xử lý các vướng mắc về mặt pháp lý. Đồng thời, triển khai các công việc cần thiết theo quy định để khẩn trương hoàn thành trong thời gian sớm nhất hệ thống kênh mương để phát huy hiệu quả của dự án. Một số hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận tại dự án hồ chứa nước Bản Mồng ở tỉnh Nghệ An:

Dự án được đầu tư gần 4.500 tỉ đồng.

Các cấu kiện để tại dự án.

Các hạng mục của dự án đã hoàn thành.

Hệ thống đường ống của dự án.

Dự án xây dựng quy mô giữa vùng rừng núi.

Một tòa nhà xây dựng trong khu vực dự án.

Dự án được kỳ vọng khi hoàn thành sẽ cung cấp nước tưới cho khoảng gần 19.000 ha đất sản xuất song đến nay vẫn chưa thể tích nước.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động