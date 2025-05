CLIP: Công an Vĩnh Long và TP HCM phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Sáng 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 3 ngày đối với Phạm Đình Thụy (38 tuổi; ngụ TP HCM) để điều tra làm rõ hành vi "Cướp tài sản". Đây là đối tượng bị truy nã đặc biệt.

Đối tượng Phạm Đình Thụy.

Trước đó, vào ngày 15-8-2022, Thụy cùng đồng bọn giả làm chủ đầu tư xây dựng, cần đặt số lượng lớn hàng gỗ từ anh Đ.T.P, (ngụ TP Cần Thơ). Qua bàn bạc, nhóm của Thụy đã thuê căn nhà tại huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) rồi gọi anh P. đến địa điểm trên để giao dịch.

Tại đây, nhóm của Thụy đã dùng vũ lực khống chế anh P. để chiếm đoạt tài sản. Thực hiện xong, cả nhóm bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 20-3-2023, Thụy bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Bình ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm với tội danh "Cướp tài sản". Đến ngày 28-4 vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đã lập án truy bắt đối tượng.

Ngày 13-5, Công an tỉnh Vĩnh Long kết hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM và Công an xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn tiến hành bắt giữ Thụy tại một nhà trọ trên địa bàn.

Tác giả: HÔNG THẮM - MINH PHỤC

Nguồn tin: Báo Người lao động