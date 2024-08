CLIP: Công an mật phục bắt nghi phạm hiếp dâm cô gái 24 tuổi

Ngày 13-8, Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) lấy lời khai Trần Văn Nhất (31 tuổi, quê Hà Nam), là tài xế xe tải đông lạnh, nghi phạm trong vụ án hiếp dâm cô gái 24 tuổi tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Clip ghi cảnh Nhất điều khiển xe tải chạy hướng Vũng Tàu đi TP HCM, khi tới trạm thu phí trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, các chiến sĩ công an của 2 địa phương đã phối hợp đón lõng và bắt giữ Nhất.

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Công an bắt giữ Trần Văn Nhất tại trạm thu phí

Trước đó, đêm 10-8, chị N. (24 tuổi, quê Kiên Giang) chạy xe máy hướng từ TP HCM đi Bà Rịa- Vũng Tàu. Khoảng 1 giờ ngày 11-8, chị N. chạy đến khu vực đồi cừu xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức. Lúc này, Nhất điều khiển xe đông lạnh chạy phía sau.

Lợi dụng đêm vắng, Nhất điều khiển xe vượt lên trên xe máy của chị N. và chặn đầu xe máy. Sau đó, Nhất xuống xe uy hiếp chị N. dùng xe máy chở vào khu vực vắng người rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi gây án, Nhất tiếp tục yêu cầu nạn nhân dùng xe máy chở mình quay lại xe đông lạnh rồi lái xe bỏ đi.

Cơ quan điều tra đưa Trần Văn Nhất dựng lại hiện trường vụ án

Nhận tin trình báo của nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức phối hợp cùng Công an xã Suối Nghệ xác minh, điều tra vụ việc.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức xác định nghi phạm là Trần Văn Nhất nên phối hợp bắt giữ khi Nhất đang điều khiển xe trên cao tốc TP HCM- Long Thành - Dầu Giây.

Tác giả: Ngọc Giang

Nguồn tin: Báo Người lao động