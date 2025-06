CLIP: Chạy xe máy tông vào tường, 2 sinh viên nước ngoài thương vong

Ngày 4-6, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường quanh hồ Búng Xáng (đoạn qua khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

CLIP: Hai thanh niên chạy xe tông vào tường nhà dân. Nguồn: camera an ninh

Theo camera an ninh của nhà dân ghi nhận được, vào khoảng 6 giờ 3 phút cùng ngày, 2 nam thanh niên chở nhau trên xe máy đi từ hướng hẻm 51 ra đường Nguyễn Văn Cừ.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến đoạn đường cong quanh hồ Búng Xáng, người điều khiển máy bất ngờ phóng lên vỉa hè và đâm vào tường nhà dân. Qua camera cho thấy, nam thanh niên điều khiển xe chạy với tốc rất độ cao.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, mặt đường còn ướt do cơn mưa đêm qua. Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, thanh niên ngồi sau bị thương nặng.

Theo nguồn tin của phóng viên, 2 nạn nhân vụ tai nạn là sinh viên nước ngoài, đang theo học tại một trường đại học trên địa bàn Cần Thơ. Người tử vong là A.A (chưa rõ năm sinh), người bị thương nặng đang cấp cứu là S.H.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

Tác giả: Ca Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động