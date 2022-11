Clip: Cận cảnh "quái thú" nửa hổ, nửa sư tử có cân nặng gần 420kg

Your browser does not support the video tag.

Hercules được coi là con "mèo" lớn nhất thế giới hiện nay. Nó chào đời năm 2002 và là "kết quả của tình yêu" giữa hổ cái Ayla và sư tử Arthur sau khi hai con vật chung sống trong một khu chuồng lớn. Hercules có vằn hổ của mẹ trên cơ thể, không có bờm sư tử, nhưng mõm giống sư tử.

Hiện nay, Hercules đang được nuôi dưỡng tại Myrtle Beach Safari, một khu bảo tồn động vật hoang dã ở Nam Carolina, Mỹ. Chú "mèo" khủng này dài 3,33 m, cao 1,25 m và nặng 418,2 kg. Hercules ăn khoảng 13,6 kg thịt tươi mỗi ngày.

Anh trai của Hercules, Sinbad, cao hơn một chút, nhưng cũng nhẹ cân hơn. Hercules có bốn "cháu" sinh năm 2014, Yeti, Odin, Sampson và Apollo. Đây là những con lai có lông trắng đầu tiên được sinh ra trong đó Yeti là con lớn nhất đàn.

Chủ nhân của Hercules là Tiến sĩ Bhagavan Antle cho biết, ông rất tự hào về Hercules và những thành tựu nó đạt được. Ngoài Tiến sĩ Antle còn nhiều người khác cũng góp công nuôi dạy Hercules từ khi nó còn nhỏ.

