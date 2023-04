Clip: Camera lật tẩy màn "đóng kịch" của người đàn ông ăn xin

Your browser does not support the video tag. 4

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại màn đóng kịch của người đàn ông ăn xin, khiến người xem không khỏi bất ngờ.

Trong clip, một người đàn ông đang lê từng bước yếu ớt như đang bị bệnh để đi xin tiền trên đường.

Người này sau đó cầm mũ tiến đến trước cửa một nhà dân.

Tuy nhiên, khi phát hiện thấy không có ai, người này nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường và bỏ đi. Toàn bộ màn đóng kịch này đã được camera giám sát ghi lại.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý từ phía người xem.

"Đóng kịch quá chuyên nghiệp nhưng không ngờ bị camera bóc mẽ", "Xem xong mà thấy thất vọng quá", "Nhìn ban đầu có vẻ tội nghiệp nhưng kết quả thì...", là những bình luận được người xem để lại.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn