Clip: Bị đàn chó hoang truy đuổi, nam thanh niên lao xe vào tường

Nguồn clip: Newsflare

Sự việc được ghi lại ở Thành phố Rio de Janeiro, Brazil.

Trong clip, một nam nhân viên giao đồ ăn đang điều khiển xe máy chạy trên đường thì bất ngờ bị những con chó hoang điên cuồng truy đuổi.

Quá hoảng sợ, thanh niên này hoảng loạn, cố gắng giữ thăng bằng và co hai chân lên để không bị chó cắn. Tuy nhiên, do không quan sát phía trước, thanh niên giao hàng đã đâm sầm vào tường. Sau đó, anh chàng vứt xe máy lại để chạy thoát khỏi bầy chó và kêu cứu.

Được biết, người giao hàng không bị thương và anh đã quay lại lấy chiếc xe máy của mình với sự giúp đỡ của những người dân ở gần đó.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn