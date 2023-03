Bắt quả tang 7 cô gái đang bán dâm và kích dục tại cơ sở Massage

Ngày 8-3, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan đến 6 cơ sở Massage điều nhân viên bán dâm cho khách.

Cơ quan công an bắt quả tang 7 cô gái đang bán dâm, kích dục cho khách

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: N.T.M.D (17 tuổi), N.CT. (23 tuổi) để điều tra về hành vi chứa mại dâm; N.H.T. (28 tuổi) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm và T.A.T. (39 tuổi, tất cả cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt kiểm tra 6 cơ sở massage trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột và huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk). Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang 7 cô gái đang có hành vi bán dâm và kích dục cho khách. Tại cơ quan công an, các cô gái bán dâm khai nhận đều là nhân viên làm việc tại các quán Massage.

Riêng T.A.T. (chủ cơ sở Massage Ba Gù 2 ở huyện Krông Ana), trong quá trình điều tra, công an thu giữ nhiều tài liệu thể hiện đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 5.000 đồng đến 20.000 đồng/triệu/ngày.

Tác giả: C. Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động