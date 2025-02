Clip: Á hậu Hồng Đăng bị sàm sỡ ngay trên đường, hé lộ diện mạo kẻ biến thái qua camera

Your browser does not support the video tag.

Á hậu tên đầy đủ là Trịnh Thị Hồng Đăng, đoạt ngôi á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2023. Cô sinh năm 1994, tốt nghiệp đại học ở Mỹ, chuyên ngành phân tích rủi ro tài chính và bất động sản, làm thực tập sinh quản lý tài sản cá nhân cho công ty Francis Financial ở New York. Sau khi trải qua ca phẫu thuật bỏ khối u ở ngực, cô trở thành huấn luyện viên sức khỏe tinh thần.

Sự việc bị sàm sỡ giữa đường được cô chia sẻ lại, khoảng 17h chiều hôm trước, trên đường đi bộ đến phòng tập gần nhà, cô bị một đối tượng đi xe máy sàm sỡ và bỏ chạy, theo Vietnamnet.

Sau khi bình tĩnh, người đẹp đã quay lại hiện trường, truy xuất camera an ninh từ các cửa hàng xung quanh để tìm biển số xe của đối tượng. Cô cho biết thủ phạm đeo khẩu trang, mặc đồ kín, đội mũ bảo hiểm màu đỏ.

Mới đây, Hồng Đăng cũng đăng tải những hình ảnh ghi lại cảnh tượng cô bị quấy rối. Theo camera quay được, người đàn ông này ăn diện khá lịch sự, sau khi nhìn thấy Hồng Đăng thì cố tình quay ngược xe, đi chậm để tiếp cận và tấn công cô. Ngay giữa đường, Hồng Đăng có biểu hiện nhảy toáng lên vì sợ hãi, sau đó người kia cũng nhanh chóng chạy đi. Có thể thấy, thời điểm xảy ra chuyện, Hồng Đăng ăn mặc khá kín đáo. Hồng Đăng cho biết vì mọi việc diễn ra quá nhanh, thế nên không kịp hình thấy gương mặt và biển số xe người này. Á hậu kể nhiều người quen của cô bị quấy rối nhưng sống trong sợ hãi, xấu hổ, im lặng, còn thủ phạm thì nhởn nhơ. Do đó, cô quyết theo đuổi sự việc đến cùng. "Tôi quyết tìm ra danh tính thủ phạm. Tôi không muốn họ nhởn nhơ làm chuyện này nhiều lần", cô nói, theo Ngôi Sao.

