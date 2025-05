Clip 26 giây ghi lại cảnh thấy xe buýt trôi tự do, phụ xe xả thân ngăn chặn và tử vong thương tâm

Vụ việc xảy ra vào trưa 14-5. Lúc này, xe buýt chạy tuyến TP Quảng Ngãi - Minh Long đang đậu tại ngã ba Thanh An (điểm cuối tuyến Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi) để chờ xuất bến chuyến 11 giờ 15 phút từ Minh Long về TP Quảng Ngãi thì bất ngờ trôi tự do, trên xe không có tài xế lẫn hành khách.

Phát hiện sự việc, nhân viên phục vụ xe buýt T.V.Q. (37 tuổi, ngụ tổ 2, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) đang ngồi gần đó lập tức lao ra, tìm cách ngăn chiếc xe lại.

Hiện trường vụ tai nạn

Camera an ninh của người dân ghi lại cho thấy, phụ xe Q. dùng tay và vai cố gắng chặn chiếc xe nhưng không thành. Chiếc xe tiếp tục trôi, dồn phụ xe về phía trụ điện và chỉ dừng lại khi va vào trụ điện.

Lúc này, tài xế xe buýt phát hiện sự việc nhanh chóng nổ máy lùi chiếc xe lại và kéo phụ xe Q. ra ngoài, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Lãnh đạo Công ty TNHH Mai Linh nhận định, sự việc có thể xuất phát từ nguyên nhân tài xế dừng xe nhưng quên kéo phanh tay.

Your browser does not support the video tag.

Video ghi lại vụ việc phụ xe buýt bị xe tông tử vong

Cũng theo lãnh đạo Công ty TNHH Mai Linh, anh Q. có 7 năm gắn bó với doanh nghiệp trong vai trò là nhân viên phục vụ. Anh được đánh giá là nhân viên tận tụy, có trách nhiệm trong công việc và thân thiện với hành khách.

"Ngay sau khi tai nạn xảy ra, đại diện Công ty TNHH Mai Linh Quảng Ngãi, đơn vị vận hành tuyến xe buýt đã nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý vụ việc; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự" - lãnh đạo Công ty TNHH Mai Linh nói.

Tác giả: T.Trực

Nguồn tin: Báo Người lao động