Chuyển hồ sơ 2 doanh nghiệp đa cấp trái phép sang công an

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Bộ Công Thương, tính đến hết tháng 8-2025, cả nước có 16 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đang hoạt động, trong đó 1 doanh nghiệp đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động.

Đáng chú ý, trong 8 tháng đầu năm 2025, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã tổ chức 5 đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với 5 doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 doanh nghiệp với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 1,2 tỉ đồng.

Cùng với đó, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, tích cực rà soát, thu thập thông tin về dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực bán hàng đa cấp để chuyển cơ quan công an xử lý.

Theo đó, đơn vị đã chuyển 2 trường hợp có dấu hiệu kinh doanh đa cấp không phép là Greenleaf và LucMall.

Ngoài ra, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã phối hợp xác minh mô hình hoạt động bán hàng đa cấp đối với 6 trường hợp với cơ quan công an các tỉnh Phú Thọ, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La.

Qua đó, cơ quan công an đã điều tra và truy cứu trách nhiệm hình sự nhiều vụ việc liên quan đến tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Số người tham gia bán hàng đa cấp sụt giảm mạnh

Thống kê của Bộ Công Thương cho hay, tổng số người tham gia bán hàng đa cấp trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 634.567 người, giảm 13,43% so với cùng kỳ năm 2024 (732.997 người). Số lượng người tham gia tập trung chủ yếu tại 5 doanh nghiệp lớn (chiếm tới 91% toàn ngành), bao gồm: Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam, tiếp theo là Công ty TNHH Amway Việt Nam, Công ty TNHH Care For Việt Nam, Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam và Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam.

Đáng chú ý, số lượng người tham gia mới (101.876 người) thấp hơn nhiều so với số người chấm dứt hợp đồng (130.893 người), dẫn tới quy mô ngành sụt giảm so với cùng kỳ năm 2024. Tổng doanh thu bán hàng đa cấp trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 7.000 tỉ đồng, giảm hơn 9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm, 2025, các doanh nghiệp đã chi trả 2.575 tỉ đồng tiền hoa hồng và các lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp, tương đương 37% doanh thu toàn ngành.

Tuy nhiên, mức hoa hồng, tiền thưởng bình quân mà một người tham gia có hoạt động bán hàng nhận được chỉ tương đương 8% mức thu nhập bình quân đầu người của cả nước.

