Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Đặng Văn Lâm mất chỗ vào tay Trung Kiên?

Đặng Văn Lâm có phong độ ấn tượng tại V.League trong màu áo Ninh Bình. Ảnh: Anh Khoa

Về kinh nghiệm, Văn Lâm vẫn là cái tên số một với nhiều năm chinh chiến trong màu áo ĐTQG và phong độ ổn định tại CLB Ninh Bình. Thế nhưng, ở chiều ngược lại, Trần Trung Kiên đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. Dù HAGL trải qua mùa giải đầy biến động, thủ môn sinh năm 2000 vẫn nổi bật với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc. Anh được ví như “50% sức mạnh phòng ngự” của đội bóng phố Núi.

Sở hữu chiều cao 1m90, phản xạ nhanh nhạy và khả năng phát động tấn công tốt, Trung Kiên đã trở thành trụ cột của U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á, đồng thời thường xuyên được triệu tập lên tuyển quốc gia. Với những chỉ số ấn tượng ở lượt đi và tinh thần thoải mái, không bị đè nặng bởi áp lực như Văn Lâm, việc Trung Kiên được thử sức ở trận lượt về tại sân Thống Nhất ngày 14/10 là hoàn toàn khả thi.

Ở HAGL, Trung Kiên đã có 5 trận bắt chính (482 phút), thể hiện phong độ ổn định và nhiều lần cứu thua ngoạn mục. Việc anh được triệu tập lên tuyển là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng. Trong khi đó, dù Văn Lâm vẫn thể hiện sự chắc chắn quen thuộc, một chút sai số trong những tình huống chuyền về hay xử lý bóng chân, như pha sút hụt khiến Duy Mạnh phải giải nguy trong trận gặp Nepal đã phần nào cho thấy sự cạnh tranh là cần thiết.

Nhiều khả năng Trung Kiên sẽ được trao cơ hội ở trận lượt về gặp Nepal

Hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam vẫn còn những điều chưa thật ổn, và một sự thay đổi ở vị trí “người gác đền” có thể mang lại làn gió mới. Nếu Trung Kiên được trao cơ hội, đó không phải là dấu chấm hết cho Văn Lâm, mà là bước đi hợp lý để HLV Kim Sang Sik tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, giúp cả hai cùng phát huy tốt nhất năng lực của mình.

Suy cho cùng, dù ai bắt chính, điều quan trọng nhất vẫn là mang lại sự yên tâm cho khung thành đội tuyển Việt Nam, điều mà cả Văn Lâm lẫn Trung Kiên đều đang nỗ lực hướng tới.

Tác giả: Hải Đăng

Nguồn tin: bongdaplus.vn