Chương trình Sắc Xuân miền Tây Nghệ An năm 2024 được tổ chức tại huyện Tân Kỳ

Chương trình Sắc Xuân miền Tây Nghệ An năm 2024 được tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy phong tục tập quán tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc miền Tây Nghệ An trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Đồng thời tăng cường củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, Thông qua các hoạt động tại Chương trình để quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch miền Tây Nghệ An, điểm đến thân thiện hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh.

Tại Chương trình Sắc Xuân miền Tây Nghệ An năm 2024 sẽ trình diễn dân ca, dân nhạc, dân vũ, trích đoạn nghi thức lễ hội dân gian truyền thống các dân tộc thiểu số Nghệ An; trình diễn trang phục của đồng bào dân tộc Nghệ An; tổ chức giao lưu đánh trống – cồng chiêng – khắc luống – múa sạp mừng hội Xuân; tổ chức các trò chơi dân gian dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An như tung còn, đi cà kheo và kéo co; tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch đặc trưng của đồng bào miền Tây.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các huyện: Tân Kỳ, Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông, Anh Sơn tổ chức Chương trình Sắc Xuân miền Tây Nghệ An năm 2024 với quy mô phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả. Hướng dẫn các huyện miền núi xây dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn trang phục dân tộc, trích đoạn nghi lễ, các hoạt động cồng chiêng, nhảy sạp, khắc luống...

Huyện Tân Kỳ bố trí địa điểm tổ chức Chương trình; thực hiện tuyên truyền trực quan xung quanh khu vực sân khấu và trung tâm thị trấn; triển khai các nội dung theo kịch bản Chương trình. Các địa phương tham dự chương trình xây dựng 02 tiết mục văn nghệ tham gia biểu diễn tại Chương trình.

