Chưa tuyên án vụ đưa người đi nước ngoài trái phép

Ngày 3/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm hai bị cáo Trần Kiên (SN 1979, trú quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) và Trần Đình Phương (SN 1972, trú xã Đông Trạch - Quảng Bình) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Trần Kiên, Trần Đình Phương và Nguyễn Văn Giáp (SN 1984, Hà Nội) quen biết nhau từ mối quan hệ làm ăn.

Hai bị cáo tại tòa.

Dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép trong việc tư vấn, tuyển dụng đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, nhưng các đối tượng đã tư vấn, nhận tiền, hồ sơ để tổ chức cho 2 công dân trốn sang Mỹ lao động bất hợp pháp dưới hình thức du lịch.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã hai lần tổ chức cho 2 người sang Mỹ. Ngày 25/5/2023, nhóm này tổ chức cho Nguyễn Thị T. (quê Nghệ An) đi từ Việt Nam sang Malaysia, đến Colombia, rồi đi tiếp bằng đường bộ đến Panama và một số quốc gia Trung Mỹ.

Sau đó, chị T. đi đến Mexico và nhập cảnh trái phép vào Mỹ để xin tị nạn nhưng không được chấp thuận, bị trục xuất về Việt Nam ngày 5/3/2024.

Lần thứ hai, ngày 7/6/2023, Kiên, Phương và Giáp tổ chức cho Trần Thị L. đi từ Việt Nam sang Colombia, đến Nicaragua rồi đi đường rừng qua 2 quốc gia Trung Mỹ, sau đó đến Mexico. Chị L. được đưa vượt biên vào Mỹ xin tị nạn và bị trục xuất về Việt Nam.

Ngày 21/3/2024, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an Nghệ An giải quyết. Đến ngày 28/11/2024, Trần Kiên đến Công an Nghệ An đầu thú, Phương bị bắt sau đó. Do trong quá trình điều tra, Giáp đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị cơ quan Công an ra lệnh truy nã, tách thành vụ án riêng.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng Kiên, Phương, Giáp phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi hai lần tổ chức cho 2 công dân trốn đi Mỹ trái phép.

Trong vụ án này, chi phí mà Kiên báo cho Phương về việc đưa người đi Mỹ là 43.000 USD. Sau đó, Phương báo lại với Giáp, nâng chi phí lên 48.000 USD/khách. Giáp báo lại cho khách muốn đi Mỹ, nâng chi phí lên 55.000 USD/khách để hưởng lợi chênh lệch.

Tại phiên xét xử, hai bị cáo Kiên và Phương thừa nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo thể hiện sự ăn năn, hối lỗi và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Do Trần Đình Phương từng bị tuyên án 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” nên HĐXX quyết định nghị án kéo dài để xác minh thông tin bị cáo này đã được xóa án tích hay chưa.

