Chưa đến 23 ông Công mà mẹ chồng đã ra “sắc lệnh”, các con nhốn nháo đứa mừng như vớ được vàng, đứa lo đứng ngồi không yên

Nhà chồng tôi vốn nề nếp, đặc biệt chuyện Tết nhất, cúng bái thì khỏi phải bàn. Từ ngày về làm dâu, năm nào tôi cũng quen cảnh chạy sấp mặt từ 20 tháng Chạp, lau dọn, chuẩn bị lễ ông Công ông Táo, rồi sắm sửa đủ thứ cho ba ngày Tết. Mẹ chồng tôi là người kỹ tính, lại giữ nếp truyền thống nên mọi thứ luôn phải tươm tất, chỉn chu.

Bố chồng tôi mất đã nhiều năm. Riêng năm vừa rồi nhà tôi mới cúng hết tang. Suốt một thời gian dài sau đó, mẹ chồng gần như suy sụp. Bà ít nói, ít cười, quanh quẩn trong nhà, chuyện gì cũng tự tay làm vì bảo bận rộn cho đỡ nhớ ông.

Thế nên khi chưa đến 23 tháng Chạp, trong bữa cơm tối, mẹ chồng đột nhiên thông báo một chuyện khiến cả nhà sững lại.

Bà nói năm nay bà sẽ vào Nam ăn Tết, cúng ông Công xong bà đi, qua rằm tháng Giêng mới về.

Cả nhà nhìn nhau tưởng nghe nhầm. Mẹ chồng tôi gốc người Nam, lấy bố chồng rồi ra Bắc làm dâu mấy chục năm. Từ ngày tôi về làm dâu đến giờ, bà chưa từng vắng mặt cái Tết nào ở nhà. Vậy mà lần này bà nói rất dứt khoát, giọng nhẹ tênh như đã suy nghĩ từ lâu.

Chưa dừng ở đó, bà còn tuyên bố thêm một "sắc lệnh" khiến cả nhà nhốn nháo. Bà bảo năm nay việc Tết trong nhà giao toàn quyền cho các con quyết định, miễn là cúng bái đầy đủ, đúng lễ nghi, còn lại muốn sắp xếp đi chơi, du lịch hay về ngoại thế nào cũng được, bà không can thiệp.

Tôi thấy chồng tôi suýt đánh rơi bát cơm quay sang nhìn vợ, ánh mắt sáng rực như vừa trúng số. Hai đứa con tôi nghe đến chữ "du lịch" thì vỗ tay ầm ĩ. Riêng tôi thì vừa mừng vừa lo, vì lần đầu tiên trong đời làm dâu được trao quyền lớn như vậy.

Nhưng người phản ứng mạnh nhất lại là cô em chồng năm nay 27 tuổi. Nó đang cười hớn hở thì mẹ chồng quay sang, nói luôn một câu khiến nó đứng hình.

Bà bảo vì em chồng vẫn chưa lập gia đình, lại còn trẻ khỏe, nên năm nay ở nhà phụ chị dâu cơm nước, trông nom nhà cửa. Bà nói "anh chị bận rộn cả năm, hiếm khi có dịp nghỉ dài ngày, nên tranh thủ đưa các cháu đi chơi sớm cho thoải mái".

Cô em chồng tôi nghe xong mặt méo xệch. Nó lí nhí hỏi sao không cho nó đi cùng, mẹ chồng chỉ cười bảo khi nào có người yêu rồi hãy tính chuyện.

Bữa cơm hôm đó, không khí vừa buồn cười vừa rối ren. Mấy bố con nó thì hí hửng bàn nhau kế hoạch đi chơi đâu cho hợp lý. Tôi cũng mừng nhưng hơi khó xử chút. Cô em chồng thì ngồi thở dài, thỉnh thoảng lại lườm anh trai vì cho rằng mọi người đang "hưởng lợi" từ việc nó chưa lấy chồng.

Riêng tôi, sau khi về phòng, nghĩ lại mới thấy mẹ chồng thay đổi nhiều hơn mình tưởng. Có lẽ sau khi trải qua tang chồng, bà nhận ra Tết không chỉ là mâm cao cỗ đầy hay nề nếp cứng nhắc, mà còn là dịp để con cái được nghỉ ngơi, được sống thoải mái theo cách riêng.

Tôi không biết cái Tết năm nay sẽ diễn ra ra sao khi thiếu vắng người phụ nữ luôn đứng sau sắp xếp mọi thứ. Nhưng nhìn ánh mắt nhẹ nhõm của mẹ chồng khi nói về chuyến vào Nam, tôi lại thấy quyết định đó có lẽ là món quà bà tự tặng cho chính mình, sau quá nhiều năm sống vì chồng con và gia đình.

Tác giả: Vỹ Đình

Nguồn tin: Thanh niên Việt