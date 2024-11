Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp xúc cử tri tại xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn

Cùng tham gia buổi tiếp xúc có lãnh đạo các Sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Nam Đàn.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn của Đại biểu HĐND tỉnh

Đại biểu Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa XVIII

Đề xuất nhiều kiến nghị liên quan đến đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp cuối năm 2024 HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian còn lại của năm 2024; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Cử tri Hoàng Văn Minh – Xóm Xuân Thành đề nghị UBND tỉnh sớm có phương án giải quyết các nhà văn hóa dôi dư sau sáp nhập để xóm có điều kiện xây dựng nhà văn hóa mới

Cử tri Nguyễn Đắc Hào – xóm Xuân Tân phản ánh tình trạng hệ thống đường điện trên địa bàn xã đã xuống cấp

Cử tri Nguyễn Thị Hằng – xóm Xuân Sơn đề nghị sớm hỗ trợ kinh phí cho người dân bị thiệt hại trong chăn nuôi

Đại biểu HĐND huyện Nam Đàn cũng đã thông tin tới cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp cuối năm 2024 của HĐND huyện Nam Đàn; Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của huyện Nam Đàn 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp HĐND huyện giữa năm 2024.

Trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các cử tri xã Nam Xuân đã phản ánh những tâm tư, nguyện vọng và đề xuất một số kiến nghị liên quan đến đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Với 8 lượt ý kiến đề cập đến 13 nội dung, cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đầu tư cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông, hệ thống kênh mương, đường điện trên địa bàn; chính sách hỗ trợ xi măng xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu; kinh phí hỗ trợ người dân bị thiệt hại trong chăn nuôi do dịch bệnh viêm da nổi cục, dịch tả lợn Châu Phi; tăng mức phụ cấp cho chi hội trưởng các chi hội ở khối xóm.

Một số ý kiến của cử tri phản ánh lực lượng an ninh cơ sở được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2024, nhưng tiền phụ cấp hỗ trợ hàng tháng và các trang thiết bị quân tư trang, trang bị cho lực lượng an ninh hiện nay chưa có, đang sử dụng trang phục của công an xã cũ, đề nghị Nhà nước quan tâm. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn về việc hưởng chính sách của các trường hợp người có công với cách mạng vừa là thương binh, vừa mất sức lao động; hỗ trợ về nhà ở cho người có công có hoàn cảnh khó khăn; thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đai trên địa bàn...

Trước vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị, lãnh đạo UBND huyện Nam Đàn đã đổi, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền để cử tri nắm được.

Tiếp tục đồng hành cùng với huyện Nam Đàn, xã Nam Xuân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Đại biểu Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi các vấn đề cử tri huyện kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Phát biểu tại hội nghị, thông tin đến cử tri xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn về tình hình chung của tỉnh trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, điều hành của UBND tỉnh, sự nỗ lực của người dân và doanh nghiệp, tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, về thu ngân sách, tính đến thời điểm này đạt hơn 19.000 tỷ đồng; thu hút đầu tư (cấp mới và điều chỉnh dự án) đạt hơn 36.000 tỷ đồng... Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hoạt động an sinh xã hội, nhất là các chính sách dành cho người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được đặc biệt quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả, nhất là Chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, từ năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa được hơn 10.000 ngôi nhà (đạt 64%). Vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng trên tinh thần “tương thân, tương ái” tỉnh đã hỗ trợ rất kịp thời, tích cực để giúp các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết thêm những cơ chế chính sách lớn để tạo động lực cho tỉnh phát triển kinh tế - xã hội trong đó có huyện Nam Đàn được quan tâm. Vừa rồi, để hiện thực hóa nội dung Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, tỉnh đã đề xuất, kiến nghị và được Quốc hội thông qua Nghị quyết số 137 bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù cho sự phát triển của tỉnh Nghệ An với 4 nhóm chính sách. Cùng với đó, vừa qua Nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 cũng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, trong đó huyện Nam Đàn có 4 đơn vị xã thực hiện sáp nhập là xã Nam Nghĩa với xã Nam Thái thành xã Nghĩa Thái và Xuân Lâm với xã Hồng Long thành xã Xuân Hồng.

Về tiếp xúc với cử tri xã Nam Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những kết quả xã Nam Xuân cũng như huyện Nam Đàn đạt được trong thời gian qua. Trong đó, huyện Nam Đàn, 10 tháng đầu năm thu ngân sách đạt hơn 474 tỷ đồng, tăng hơn 84% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện huyện đang tập trung hoàn thiện hồ sơ để được công nhận huyện NTM nâng cao năm 2024, tiến tới trở thành huyện NTM kiểu mẫu. Riêng với Nam Xuân, xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022; đồng thời đạt được nhiều kết quả tích cực thể hiện qua tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 9,5% vượt kết hoạch; tổng giá trị sản xuất đạt trên 318 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng...

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn đạt được trong thời gian qua. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, thời gian còn lại của năm 2024 không nhiều nhưng khối lượng công việc rất lớn. Để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, các cấp, các ngành cần phải hết sức quyết liệt, nỗ lực thực hiện. Một trong những nhiệm vụ, giải pháp yêu cầu các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện đó là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, “doanh nghiệp có phát triển thì huyện, tỉnh mới phát triển được”.

Nhắc lại quan điểm chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm về khơi thông các nguồn lực, khuyến khích sáng tạo, giải phóng sản xuất để phục vụ phát triển qua việc thay đổi tư duy quản lý cứng nhắc sang tư duy phát triển tuyệt đối, bỏ tư duy “không quản được thì cấm”. Cùng với đó là quan điểm tăng cường phân cấp cho địa phương, trên tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tỉnh sẽ xem xét để tăng cường phân cấp cho cấp huyện, đồng thời đề nghị huyện xem xét để có những nội dung nào phù hợp thì phân cấp cho xã thực hiện. Việc tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế được Trung ương rất quan tâm, hiện nay nhiều quy định pháp luật được Quốc hội, Chính phủ sửa đổi để đơn giản, phân cấp mạnh hơn tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển.

Cùng với đó, thời gian tới, tỉnh tiếp tục lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, những công trình trọng điểm để tổ chức triển khai; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện chuyển đổi số; đẩy mạnh thực hiện Đề án 06...

Qua lắng nghe các ý kiến của cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh, huyện và xã của cử tri. Trên cương vị Đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận và tiếp thu đầy đủ những kiến nghị, đề xuất, tâm tư và nguyện vọng của cử tri; đồng thời chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương quan tâm giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Tuy vậy, có những nội dung không thuộc thẩm quyền hoặc chưa có đủ cơ chế, chính sách nguồn lực không thể giải quyết ngay được nên rất mong được cử tri chia sẻ.

Trao đổi cũng như trả lời cụ thể một số nội dung cử tri phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền, với vai trò là đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng với huyện Nam Đàn, xã Nam Xuân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cùng thực hiện mục tiêu xây dựng Nam Đàn trở thành huyện NTM kiểu mẫu...

