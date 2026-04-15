Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu xử lý dứt điểm những kiến nghị cử tri kéo dài nhiều kỳ họp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh điều hành phiên họp

Đánh giá cao sự chủ động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan

Trước khi thảo luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đã trình bày dự thảo Báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã lắng nghe Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Thảo luận tại phiên họp, đa số ý kiến cơ bản tán thành các nội dung trong 2 văn bản, đánh giá 2 văn bản đã được chuẩn bị công phu, bám sát thực tiễn, phản ánh tương đối đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. Các kiến nghị được tổng hợp có tính hệ thống, là cơ sở quan trọng để Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giám sát và tổ chức thực hiện.

Đối với dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc tập hợp ý kiến một cách toàn diện, sát thực tế.

"Các kiến nghị được nêu trong dự thảo Báo cáo bám sát ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, tạo cơ sở quan trọng cho công tác giám sát việc tổ chức thực hiện của các cơ quan hữu quan", ông nói và đề nghị Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp thu các ý kiến, tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ và bổ sung hoàn thiện báo cáo trình Quốc hội.

Đối với Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận sự nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành trong giải quyết kiến nghị của cử tri, nhiều nội dung đã được tiếp thu, xử lý, góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật và tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn.

Nâng cao chất lượng trả lời kiến nghị cử tri

Dù vậy, cơ quan này cũng chỉ ra không ít hạn chế. Một số nội dung trả lời vẫn mang tính giải trình, chưa đi vào giải quyết vấn đề; chất lượng xử lý chưa đồng đều giữa các lĩnh vực. Đáng chú ý, còn tình trạng kiến nghị kéo dài qua nhiều kỳ họp, chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong cử tri.

Từ đó, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đến yêu cầu nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành pháp. Chính phủ và các bộ, ngành cần tập trung xử lý dứt điểm các kiến nghị tồn đọng, đặc biệt là những vấn đề đã được nhắc lại nhiều lần. Đồng thời, phải khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, sửa đổi những cơ chế, chính sách còn bất cập.

Ông cũng lưu ý việc nâng cao chất lượng trả lời kiến nghị, bảo đảm rõ nội dung, rõ trách nhiệm và rõ lộ trình thực hiện, tránh tình trạng trả lời chung chung. Kết quả giải quyết kiến nghị cần được gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Dù đã có nhiều chuyển biến, công tác giải quyết kiến nghị cử tri vẫn cần những bước cải thiện mạnh mẽ hơn, nhằm đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người dân đối với hoạt động của bộ máy nhà nước.

Bên cạnh đó, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát được giao tiếp tục đề xuất giải pháp đối với những kiến nghị chưa xử lý dứt điểm, đồng thời tăng cường theo dõi, đôn đốc sau giám sát để bảo đảm các vấn đề được giải quyết đến cùng.

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội được yêu cầu phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác giám sát, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý những vấn đề phát sinh.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: phunuvietnam.vn