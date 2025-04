Chủ tịch Nghệ An làm Tổ trưởng tổ công tác dự án điện khí hơn 2 tỷ USD

Vị trí triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập. Ảnh: Đoàn ĐBND tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định ban hành quy chế hoạt động Tổ công tác về dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.

Theo đó, Tổ công tác do ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm Tổ trưởng sẽ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, tỉnh Nghệ An.

Được biết, Tổ công tác sẽ có tư cách pháp nhân riêng, các thành viên Tổ công tác sử dụng con dấu của đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành trong phạm vi được phân công.

Cũng tại quyết định này, UBND tỉnh Nghệ An đã phân công cho lãnh đạo các sở, ngành thực hiện các chức năng, nhiệm vụ đối với từng lĩnh vực phụ trách. Cụ thể, ông Trịnh Thanh Hải, Giám đốc Sở Tài chính tham mưu các thủ tục liên quan đến việc triển khai thủ tư dự án.

Ông Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu, hướng dẫn các thủ tục liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, các thủ tục về môi trường của dự án và các nội dung khác liên quan theo chức năng nhiệm vụ của ngành đảm bảo đúng quy định.

Ông Phạm Hồng Quang, Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành; phối hợp với Bộ Xây dựng, Cục Hàng Hải và Đường thủy Việt Nam, cơ quan liên quan về xây dựng quy hoạch Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, cùng nước cảng biển Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để có cơ sở đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện dự án.

Ông Lê Tiến Trị, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam thực hiện các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, hoàn thành Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Đông Hồi đảm bảo phù hợp để thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.

Ông Đặng Thanh Tùng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, tham mưu giúp Tổ trưởng Tổ công tác trong công tác chỉ đạo, triển khai các hoạt động của Tổ công tác.

Ông Nguyễn Hữu An, Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai thực hiện các nội dung liên quan đến trách nhiệm của địa phương để đảm bảo các điều kiện thực hiện dự án.

Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập thực hiện tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai có công suất 1.500MW (gồm 2 tổ máy x 750MW) sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp, kho và hệ thống tái hóa LNG.

Bến cảng tiếp nhận LNG và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu của nhà máy sẽ nhập khẩu LNG khoảng 1,15 triệu tấn/năm. Là một trong các dự án nguồn điện quan trọng, ưu tiên tại Quy hoạch Điện VIII của Chính phủ.

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng 2,11 tỷ USD, bao gồm các hạng mục: Nhà máy điện khí LNG, kho chứa khí, cảng tiếp nhận, đê chắn sóng và các công trình phụ trợ trên tổng diện tích từ 210 -360 ha và cảng tiếp nhận tàu có trọng tải khoảng 100.000 DWT (tấn).

Dự án dự kiến đưa vào vận hành thương mại giai đoạn trước năm 2030. Khi hoàn thành, điện sản xuất từ nhà máy sẽ đấu nối vào đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu - Thanh Hóa hoặc xem xét đấu nối vào Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn