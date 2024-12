Chú rể tặng cô dâu căn nhà 7 tỷ ở Phú Mỹ Hưng, đồng hồ Rolex, kim cương, đưa ra 1 yêu cầu khắt khe cho MC đám cưới

Mới đây, trên mạng xã hội đang truyền tay nhau clip ghi lại cảnh trong một đám cưới sang chảnh, với nhiều món quà đắt đỏ mà chú rể tặng cô dâu trong ngày trọng đại.

Cụ thể, nam MC tiết lộ món quà mà chú rể gửi tặng cô dâu trong ngày cưới, bao gồm: “10.000 Euro (khoảng 264 triệu đồng), cặp đồng hồ Rolex khoảng 400 triệu đồng, cặp iPhone 16 Pro Max, bộ trang sức kim cương trị giá 240 triệu đồng, căn chung cư ở Phú Mỹ Hưng gần 7 tỷ đồng…”

Ngày tổ chức tiệc cưới cũng chính là sinh nhật của cô dâu, nên chú rể cũng quyết định dành tặng món quà đắt đỏ khác là túi Dior trị giá 150 triệu đồng!

Nghe đã thấy chú rể của nhà người ta không làm netizen thất vọng!

Đám cưới gây chú ý khi chú rể tặng cô dâu chung cư ở Phú Mỹ Hưng, đồng hồ Rolex... (Nguồn: MC Hoàng Tùng)

Clip tiệc cưới sang chảnh này đã nhận được hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội với nhiều thắc mắc và tò mò. Bên cạnh ý kiến khen ngợi về độ đầu tư mạnh tay của chú rể, cho thấy gia thế và độ giàu có. Thì nhiều người cũng tò mò về danh tính của cặp đôi, ai mà "giàu cỡ này"?

Liên hệ với người đăng tải video, MC Hoàng Tùng cho biết đám cưới này anh được book qua một wedding planner. Cặp đôi đã tổ chức lễ cưới chính nên lễ phụ này chỉ có khoảng 20 người thân thiết, đều là người thân trong gia đình.

Anh chia sẻ thêm về lễ cưới mà mình vừa tham dự: “Mình không hề biết trước gương mặt hay tên của cô dâu chú rể, cho tới tận lúc chuẩn bị lên sân khấu. Tức là họ rất kín thông tin. Mình chỉ có thể tiết lộ cô dâu trẻ hơn chú rể khá nhiều, ngoại hình xinh xắn”.

MC cũng cho biết thêm tất cả từ Kim cương, vàng, sổ đỏ… mà chú rể tặng cô dâu đều được đặt công khai trên bàn, ngay bữa tiệc. Ở chiều ngược lại, ba mẹ cô dâu cũng có những món quà tặng riêng cho chú rể.

MC Hoàng Tùng từng dẫn chương trình ở nhiều đám cưới hào môn khác.

MC Hoàng Tùng tiết lộ bản thân đã có 5 năm kinh nghiệm đi dẫn tiệc cưới, và cũng từng dẫn ở nhiều đám cưới sang trọng khác.

Những lễ cưới này thường đưa ra một số tiêu chí khắt khe riêng cho MC. Hoàng Tùng nói thêm: “Ở những lễ cưới này, khách book trước vài tháng đến 1 năm, chủ yếu cô dâu chú rể book mình trực tiếp, nhưng cũng có một số book qua planner.

Đa số các đám cưới của khách hàng giàu thì cần MC ngoại hình sáng, có vibe sang trọng và lịch thiệp để phù hợp với sự sang trọng và cầu kì của họ. Đa số nhóm khách hàng này cần MC hỗ trợ, lắng nghe chi tiết, hạn chế công khai thông tin và hình của cô dâu chú rể”.

MC Hoàng Tùng cũng tiết lộ khi nhận dẫn ở các đám cưới hào môn, anh thường được chi trả toàn bộ chi phí bay đến TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng. Một điều quan trọng, cô dâu chú rể thường yêu cầu MC điều chỉnh lời dẫn theo câu chuyện tình yêu của họ. Do đó, MC cũng phải họp với khách rất kĩ để biết nhu cầu của khách hàng.

“Cứ đến cuối năm và ngoài Tết Nguyên đán thì các cặp đôi tổ chức cưới rất nhiều. Mình thường xuyên trong tình trạng bị trùng hay kín lịch. Nếu nói dịp này là mùa hái ra tiền cũng không sai, nhưng nhìn chung nghề MC tiệc cưới thì khá đều việc quanh năm đó”, Hoàng Tùng tâm sự thêm.

Hoàng Tùng tốt nghiệp ngành Quản trị Khách sạn của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Anh chàng có 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực MC, đồng thời cũng mở các lớp đào tạo. Hiện tại, anh chàng đang làm song song 2 nghề là MC và ảo thuật gia.

Hoàng Tùng cho biết nghề MC tiệc cưới khá đều việc quanh năm, không chỉ riêng vào mùa cuối năm.

Trong đám cưới khách hàng giàu có, đa số cô dâu chú rể thường book trực tiếp với Hoàng Tùng, số ít liên hệ qua planner.

