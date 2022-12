Chủ quán cà phê nhận cược bóng đá từ 1 đến 50 triệu đồng

Ngày 1-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa triệt xóa thành công ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Lương Văn Quân (SN 1994, trú tại xã Nghi Ân, TP Vinh) cầm đầu.

Lương Văn Quân Tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, Quân là chủ một quán cà phê trên địa bàn xã Nghi Ân, TP Vinh. Lợi dụng việc quán cà phê có nhiều khách đến xem bóng đá World Cup 2022, Quân đã chèo kéo, sau đó ghi kèo cá độ bóng đá với người xem.

Để thực hiện hành vi của mình, Lương Văn Quân đã tải và cài đặt ứng dụng Viva 88 (app về cá cược bóng đá), sau đó tạo tài khoản cá độ và sử dụng 200 triệu đồng để mua điểm cá độ từ nhà cái. Trước thời điểm diễn ra các trận đấu, Quân sẽ tham khảo tỷ lệ cá cược trên các trang mạng rồi thông tin đến người chơi và nhận kèo cá cược, trung bình mỗi trận các đối tượng cá cược từ 1 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Ngoài ra, Quân còn nhận kèo cá độ trực tiếp của khách đến xem bóng đá tại quán cà phê.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Sau nhiều ngày theo dõi, các trinh sát đã bắt giữ các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Lương Văn Quân cầm đầu. Cụ thể, ngoài Quân, công an bắt 6 đối tượng về hành vi đánh bạc (cá độ bóng đá) gồm: Nguyễn Minh Hải (SN 1993), Thạch Quang Tiến (SN 1979), cùng trú tại xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, Nghệ An; Nguyễn Tiến Quân (SN 1999), trú tại xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, Nghệ An; Nguyễn Văn Phong (SN 1989), Lê Tuấn Dũng (SN 1984) và Nguyễn Hồng Hạnh (SN 1976), cùng trú tại xã Nghi Ân, TP Vinh.

Bước đầu, cơ quan công an đã chứng minh, làm rõ số tiền nhóm đối tượng trên dùng để cá độ bóng đá là 200 triệu đồng.

