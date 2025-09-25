Chủ quán bi-a dùng kéo đâm khách chơi tử vong

Theo cáo trạng, Bùi Đức Sơn là chủ quán bi-a Bảo Ngọc (ở tổ dân phố Tân Thành, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). Khoảng 22h50' ngày 25/4, có 2 nhóm khách chơi bi-a tại quán xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát, đập phá một số dụng cụ trong quán.

Bị cáo Bùi Đức Sơn tại phiên xử.

Thấy quán bị đập phá, Sơn bực tức lấy thanh vỡ của khuôn xếp bi vừa bị phá hỏng nằm dưới nền nhà xông vào đánh nhau với nhóm Bùi Hoa Th. (SN 1996) và Mai Văn T. (SN 1994) ở cùng tổ dân phố vì cho rằng hai người này đập phá quán.

Trong quá trình đánh nhau, Sơn chạy vào bếp lấy 1 chiếc kéo kim loại chạy ra đâm một nhát vào người của Bùi Hoa Th. nhưng không trúng.

Tuy nhiên, khi anh Th. lùi lại, ngã xuống đường, Sơn liền lao vào đâm tiếp 1 nhát nữa trúng vào vùng ngực, gây thủng thành ngực, thủng bao ngoài tim, thủng tâm nhĩ phải khiến nạn nhân tử vong do mất máu cấp.

Tại phiên xử, Bùi Đức Sơn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi đánh giá toàn diện vụ án, cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Bùi Đức Sơn 17 năm tù về tội danh trên.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: congly.vn