Chủ lò mổ chó bị bắt

Ngày 7/4, Giang; Phạm Minh Cường, 34 tuổi, bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt tạm về hành vi Trộm cắp tài sản, sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công an xã Quảng Phú.

Trước đó, hôm 10/3, Công an xã Quảng Phú kiểm tra nhà Giang - nơi giết mổ và tiêu thụ chó, phát hiện 70 con chó sống bị nhốt trong lồng sắt, cùng nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ việc trộm chó.

Cảnh sát phát hiện chó trộm tập kết tại nhà Phạm Tuấn Giang. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo điều tra, Cường và người đàn ông tên Loài (chưa rõ nhân thân, lai lịch) rủ nhau đi trộm chó, thỏa thuận sau khi bắt được sẽ mang bán cho Giang để lấy tiền tiêu xài. Chủ lò mổ chó đồng ý.

Trước khi đi, nhóm này chuẩn bị đèn pin, ớt bột, cần chích điện gắn dây thòng lọng, băng keo đen và bao xác rắn để đựng chó. Đêm khuya, Cường và Loài chạy xe máy mang theo các dụng cụ, dò la trên các tuyến đường.

Khi phát hiện chó của người dân thả rông, họ dùng cần chích điện có gắn dây thòng lọng để bắt, rồi mang về bán cho Giang.

Phạm Tuấn Giang và đồng phạm chuẩn bị dụng cụ trộm chó. Ảnh: Ngọc Oanh

Tác giả: Trần Hóa

Nguồn tin: vnexpress.net