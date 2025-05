Chiều 27/5, truyền thông Hàn đồng loạt đưa tin về sự ra đi đột ngột của nam diễn viên Choi Jung Woo. Theo Chosun, Choi Jung Woo qua đời ở tuổi 69. Bless ENT, công ty quản lý của nam diễn viên xác nhận thông tin nói trên. Hiện nguyên nhân Choi Jung Woo mất chưa được công bố. Theo phía công ty, thời gian gần đây, sức khỏe nam diễn viên hoàn toàn bình thường, không có bệnh nền.

Sự ra đi của nam diễn viên khiến đồng nghiệp, khán giả bàng hoàng, thương tiếc.

Nam diễn viên Choi Jung Woo qua đời ở tuổi 69. Ảnh: KBS.

Tang lễ của nam diễn viên dự kiến diễn ra vào sáng 29/5, tại phòng số 5 của nhà tang lễ Bệnh viện Gimpo Woori. Sau đó, thi hài của ông được hỏa táng.

Choi Jung Woo (sinh năm 1957), trải qua gần 5 thập kỷ gắn bó với nghệ thuật. Ông hoạt động bền bỉ ở nhiều lĩnh vực gồm phim điện ảnh, truyền hình và sân khấu kịch.

Tên tuổi ông được khán giả biết tới qua loạt vai diễn trong các dự án, có thể kể tới như Indian Summer, Public Enemy 2, Sympathy for Lady Vengeance, The Brotherhood of War, The Witch, Raid: Unofficial Mission, gần đây nhất là The Moon.

Sự nghiệp phim truyền hình của Choi Jung Woo cũng không kém phần rực rỡ. Ông để lại dấu ấn trong nhiều dự án: Love to Death, Strongest Chil Woo, Painter of the Wind, Brilliant Legacy, God's Quiz, Deep Rooted Tree, Chief of Staff Season 2, Call It Love...

Về đời tư, Choi Jung Woo từng trải qua ba cuộc hôn nhân đổ vỡ.

