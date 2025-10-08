Chọc tổ ong vò vẽ, 1 trẻ tử vong, bé trai 4 tuổi nguy kịch

Theo đó, Bệnh viện (BV) Nhi đồng thành phố tiếp nhận nam bệnh nhi tên A.Tien (4 tuổi, ngụ tại Gia Lai). Bệnh sử ghi nhận lúc 9h ngày 7/9 trên đường đi lễ nhà thờ về, trẻ bị ong vò vẽ đốt 35 mũi, sau đốt trẻ than đau nhiều, mệt nên được đưa đến BV địa phương.

Tại đây, trẻ diễn tiến suy hô hấp, sốc, vàng da vàng mắt, tiểu ít máu xá xị, được chẩn đoán: Phản vệ độ III do ong đốt N1, tổn thương đa cơ quan, suy thận cấp, suy hô hấp, sốc, tổn thương gan mức độ nặng, xuất huyết tiêu hóa. Xét nghiệm: men gan tăng cao AST/ALT: 7640/2120 (bình thường < 40 đv/L), creatinine máu: 220 micromol/L.

Với chẩn đoán ong vò vẽ đốt 35 mũi, tổn thương đa cơ quan, bệnh nhi sau hơn 3 tuần điều trị với 10 đợt lọc máu liên tục, 3 đợt thay huyết tương, tình trạng cải thiện dần...

Các bác sĩ tại BV địa phương đã cho bệnh nhi thở máy, dịch truyền, vận mạch: adrenaline 0.1 mcg/kg/ph, solumedrol, dimedrol, kháng sinh… Tiến hành hội chẩn qua on-call camera, các bác sĩ BV Nhi đồng thành phố đã hướng dẫn các bác sĩ tại BV địa phương thực hiện kỹ thuật lọc máu liên tục và kỹ thuật thay huyết tương cho bệnh nhi. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhi không cải thiện, diễn tiến phức tạp nên được chuyển Bệnh viện Nhi đồng thành phố điều trị tiếp.

Tình trạng tại Khoa Cấp cứu BV Nhi đồng thành phố, bệnh nhi li bì, niêm hồng, phù toàn thân, SpO2: 96 %/thở máy, CRT <2s, HA ĐMXL: 105/51/70 mmHg, phế âm rõ 2 bên, tim đều, bụng mềm, chưa tiểu trong 24 giờ qua, sonde dạ dày ra màu nâu đỏ, vàng da vàng mắt, tiểu ít vàng sậm.

Trên cơ thể bệnh nhi có khoảng 35 vết ong đốt, đầu mặt cổ, ngực, tay chân có vài nốt đốt có hoại tử trung tâm. Xét nhiệm bệnh nhi có biểu hiện toan hóa máu, tổn thương thận, gan (men gan > 10 000 đv/ml), tán huyết, hủy cơ với bilirubin gián tiếp và CPK tăng cao, myoglobin niệu dương tính (+++).

Người lớn nên hướng dẫn trẻ em không lại gần, không chọc phá tổ ong, tránh tiếp xúc với những khu vực có ong sinh sống (hình minh họa).

Chẩn đoán ong vò vẽ đốt, suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan, các bác sĩ BV Nhi đồng thành phố đã cho bệnh nhi thở máy, dịch truyền, dùng vận mạch, kháng sinh, vitamin K1, hỗ trợ gan, hội chẩn ê kíp lọc máu, tiến hành lọc máu cho trẻ và tiếp tục theo dõi điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực. Kết quả sau hơn 3 tuần điều trị với 10 đợt lọc máu liên tục, 3 đợt thay huyết tương tình trạng trẻ cải thiện dần, tiểu khá, cai được máy thở, chức năng gan thận trở về bình thường.

Đây là trường hợp trẻ bị ong đốt suy đa cơ quan nặng được cứu sống nhờ phối hợp hai BV và chuyển giao kỹ thuật lọc máu liên tục và thay huyết tương từ BV Nhi đồng thành phố cho BV bạn.

Được biết A.Tien là một trong ba bạn bị ong đốt khi đi lễ nhà thờ về, một bạn bị ong đốt nhiều đã tử vong. Một cháu bé khác bị ong đốt vài mũi bệnh cảnh nhẹ, điều trị tại BV địa phương. Nguyên nhân vụ việc là do một bạn lớn khác trong nhóm các bạn này đã lấy đá chọi tổ ong trên cây làm ong bay ra tấn công các trẻ, còn bạn chọi tổ ong “chủ động” bỏ chạy trước nên thoát nạn!

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: cand.com.vn