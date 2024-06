Choáng với hình ảnh ngập nặng nề nhiều khu vực ở Quảng Ninh, Hải Phòng sau mưa lớn

Theo Cục quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, từ đêm ngày 8/6 đến sáng ngày 9/6, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Vàng Danh (TP Uông Bí), Dương Huy (TP Cẩm Phả), Bến Châu (TX Đông Triều), Quảng Lâm (huyện Đầm Hà)… tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún.

Cơn mưa kéo dài khiến đoạn đường ở phường Yên Thanh (TP Uông Bí, Quảng Ninh) bị ngập nặng (Ảnh: MXH)

Cùng ngày, một số sông, suối nước dâng cao gây ngập ngầm tràn tại xã Kỳ Thượng, Tân Dân, Vũ Oai, , TP Hạ Long; thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ… (Ảnh: MXH)

Người dân vất vả lội nước đẩy xe chết máy (Ảnh: MXH)

Nhiều phương tiện bị mắc kẹt ở khu vực ngập úng (Ảnh: MXH)

Tại Hải Phòng, nhiều tuyến đường ngập sâu hơn 30 cm, như: Tô Hiệu, Trần Hưng Đạo, Cầu Đất, Lê Đại Hành...

Tại phố Trung Lực, TP Hải Phòng ngập sâu (Ảnh: Ngọc Lan)

Tại phố An Đà (phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng) cũng trong tình trạng ngập sâu(Ảnh: Vân Đức)

Một số nhà dân bị nước tràn vào trong nhà (Ảnh: MXH)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo đó, từ ngày 9/6 đến sáng 10/6, dự báo ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, có nơi trên 150mm.

