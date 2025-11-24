Thứ đặc sản đắt đỏ bậc nhất thế giới giá tới 450 triệu đồng/kg, Việt Nam trồng thành công, tốt cho sức khỏe

Nhuỵ hoa nghệ tây là một trong những loại gia vị quý hiếm bậc nhất trên thế giới. Được ví như “vàng đỏ”, loại gia vị này nổi bật bởi màu sắc rực rỡ, hương thơm đặc trưng và quy trình thu hái cực kỳ công phu.

Theo đó, nhuỵ hoa nghệ tây thực chất là ba sợi nhụy đỏ được lấy từ bông hoa crocus sativus, một loài hoa tím thuộc họ Diên vĩ. Mỗi bông chỉ có đúng ba sợi, mảnh như tơ, màu đỏ cam rực. Khi phơi hoặc sấy khô, những sợi này toả mùi thơm dịu, hơi giống mật ong pha chút kim loại rất nhẹ, và khi thả vào nước sẽ tạo ra màu vàng óng đặc trưng. Chính độ hiếm trong cách thu hái (hoàn toàn thủ công, tách từng nhụy một) khiến nhuỵ hoa nghệ tây trở thành gia vị có giá trị cao trên thị trường.

Nguồn gốc của nghệ tây gắn liền với khu vực Tây Á và Địa Trung Hải. Nhiều tài liệu cổ cho rằng nó xuất hiện từ Iran - nơi đến nay vẫn là quốc gia sản xuất nhuỵ hoa nghệ tây lớn nhất thế giới. Từ những con đường thương mại cổ đại, nhụy nghệ tây lan sang Hy Lạp, Ấn Độ, Bắc Phi rồi dần trở thành một phần của văn hóa ẩm thực nhiều vùng. Những quốc gia như Iran, Tây Ban Nha, Maroc hay Afghanistan hiện vẫn giữ vị trí quan trọng trong chuỗi sản xuất, mỗi nơi tạo ra sắc thái hương thơm hơi khác nhau do khí hậu và kỹ thuật trồng trọt.

Nhuỵ hoa nghệ tây được dùng theo nhiều cách. Phổ biến nhất là thả vài sợi vào nước ấm để lấy màu vàng, mùi thơm nhẹ; dùng để pha trà, nấu cơm, làm bánh, hoặc tạo sắc cho những món hầm. Ở Iran và Ấn Độ, chúng thường được hoà với nước hoặc sữa ấm để tạo dung dịch nhuộm màu cho cơm, bánh ngọt hoặc các món lễ nghi.

Ngoài ẩm thực, nhuỵ hoa nghệ tây còn góp mặt trong ngành mỹ phẩm, nước hoa, đồ uống thủ công... Chúng từng được bán với giá 450 triệu đồng/kg.

Theo thông tin trên báo Dân Trí, sau nhiều năm kiên trì nghiên cứu, Sa Pa đã di thực và trồng thành công nhuỵ hoa nghệ tây.

Lợi ích của nhuỵ hoa nghệ tây với sức khoẻ:

Cải thiện tâm trạng

Nhiều nghiên cứu cho thấy nhụy hoa nghệ tây có khả năng tác động tích cực đến hoạt động của serotonin trong não – chất dẫn truyền thần kinh góp phần tạo cảm giác vui vẻ và hạnh phúc. Trong loại gia vị này cũng chứa carotenoid và vitamin nhóm B, những thành phần liên quan đến việc hỗ trợ tăng nồng độ serotonin.

Hỗ trợ hệ miễn dịch

Nhụy hoa nghệ tây giàu chất chống oxy hóa như a-crocin, a- và ß-carotene, zeaxanthin hay lycopene. Những chất này có vai trò giúp cơ thể chống lại tác nhân gây nhiễm trùng và hạn chế ảnh hưởng của tình trạng oxy hóa lên tế bào.

Hỗ trợ giảm cân

Một số nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ nhụy hoa nghệ tây có thể góp phần kiểm soát cân nặng. Trong một thử nghiệm, nhóm người thừa cân sử dụng chiết xuất nghệ tây ghi nhận cảm giác no hơn, giảm được nhiều cân hơn và giảm tới 55% tần suất ăn vặt so với nhóm dùng giả dược.

Giảm cảm giác thèm ăn

Việc sử dụng nhụy hoa nghệ tây được ghi nhận là có thể hỗ trợ tăng mức serotonin – yếu tố giúp giảm cảm giác thèm ăn và hạn chế việc ăn không kiểm soát.

Tác động đến tim mạch

Nhuỵ hoa nghệ tây chứa kali – khoáng chất có liên quan đến việc duy trì huyết áp ổn định. Bên cạnh đó, đây cũng là nguồn cung cấp vitamin C, một dưỡng chất được biết đến trong vai trò hỗ trợ sức khỏe tim mạch nói chung.

Liên quan đến tình trạng suy nhược

Nhụy hoa nghệ tây cung cấp một lượng kali nhất định, giúp hạn chế những biểu hiện thường gặp khi cơ thể thiếu khoáng chất này, chẳng hạn như mệt mỏi, chuột rút, rối loạn tâm trạng, khó chịu hoặc một số triệu chứng tiêu hóa.

Lưu ý: Việc sử dụng quá mức có thể dẫn đến những dấu hiệu ngộ độc nghiêm trọng. Lượng nhụy hoa nghệ tây được khuyến nghị chỉ nên dưới 1,5 gam mỗi ngày. Nếu dùng quá liều, bạn có thể gặp phải các triệu chứng như buồn nôn, nôn, đau đầu, cảm giác bồn chồn, buồn ngủ hoặc rối loạn tiêu hoá như tiêu chảy.

Nguồn tin: doisong.kienthuc.net.vn