Chính phủ triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 11 (Matmo)

Tại điểm cầu Nghệ An, tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Quang cảnh tại điểm cầu tại Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 13 giờ hôm nay 3/10, vị trí tâm bão MATMO ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Bắc đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão MATMO mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 tại ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực Bắc Biển Đông, vùng hoàn lưu bão sẽ trải rộng trên địa bàn 11 tỉnh, thành.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết thêm: Dự báo cường độ bão sẽ tiếp tục tăng và tốc độ di chuyển nhanh, hoàn lưu bão phần lớn đi dọc ven biển Bắc Vịnh Bắc bộ nên việc giảm cường độ là khả năng rất khó xảy ra. Các tác động cần lưu ý: Sóng và nước dâng khu vực Bắc Vịnh Bắc bộ, trên biển sẽ có mức sóng cao từ 6-8m, rất nguy hiểm cho tàu thuyền kể cả tàu thuyền trọng tải lớn; giông lốc có thể xuất hiện trước hoàn lưu; nước dâng khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình. Từ chiều 6/10, sẽ có gió mạnh trên đất liền, tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, gió cấp 8 cấp 9, giật cấp 11-12; bão cũng sẽ gây đợt mưa lớn trên diện rộng ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hoá và Nghệ An từ đêm ngày 5/10 đến hết ngày 7/10, lượng mưa từ 100-200 mm, cục bộ 300 mm; riêng khu vực trung du miền núi Bắc bộ 150-200 mm, cục bộ trên 400 mm. Ngoài ra, ở Trung Quốc sẽ có đợt mưa lên đến 100-200mm, có thể đổ nước xuống các tỉnh thành biên giới của Việt Nam. Do đó từ ngày 5-9/10, trên các sông từ Thanh Hoá đến Nghệ An có khả năng xuất hiện đợt lũ. Trong khi mực nước trên các sông vẫn đang ở mức cao, cộng thêm lượng mưa do bão số 11 nên khả năng xuất hiện lũ trên báo động 3 rất cao.

Lãnh đạo các Sở, ngành tham dự cuộc họp

Tại Nghệ An, chủ động ứng phó với cơn bão số 11, tính đến 13 giờ ngày 3/10, tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão để tránh, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm và đang trên đường vào neo đậu, tránh trú bão. Với trên 1.061 hồ đập lớn nhỏ, trong đó hiện có 1.054 hồ đầy nước, tỉnh đang chỉ đạo các địa phương, đơn vị vận hành công trình sẵn sàng các tình huống theo phương án phòng chống thiên tai được phê duyệt. Các hồ chứa thủy điện đang vận hành theo quy trình được phê duyệt; các phương án hộ đê cũng đã được chuẩn bị đầy đủ.

Các cơ quan thông tin đại chúng đã có thông báo về diễn biến bão số 11 để các chủ hộ nuôi trồng thủy sản chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại. UBND tỉnh chỉ đạo tuyệt đối không để người dân ở trên lồng bè trong khi có bão, mưa lũ. Tỉnh đang chỉ đạo các địa phương, các công ty thủy lợi tập trung bơm tiêu úng tại các vùng sản xuất, vùng trũng thấp, các vùng đô thị. Các địa phương căn cứ vào tình hình diễn biến thời tiết, sẵn sàng phương án sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, đã xảy ra sạt lở, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương nhận thức đây là cơn bão rất nguy hiểm xảy ra trong tình hình bão chồng bão, đa thiên tai. Bão số 11 được dự báo kèm theo mưa lớn do đó phải tiếp tục triển khai các giải pháp ứng phó kịp thời. Dựa trên kinh nghiệm đã có, các cơ quan chức năng cần phải đưa ra dự báo chính xác và thông tin đầy đủ đến mọi người dân, nhất là ngư dân trên biển để kịp thời tránh trú an toàn. Sau cơn bão số 10, nhiều công trình đê điều, hồ đập cần phải được kiểm tra, gia cố.

Cùng với bão, các hiện tượng thời tiết dị thường như lốc xoáy hết sức nguy hiểm, cần phải khuyến cáo người dân để chủ động ứng phó. Ở khu vực miền núi, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị cơ quan khí tượng thủy văn phải dự báo, đánh giá nước ở trên các lưu vực sông và nước tại các hồ chứa, nước từ thượng nguồn. Các địa phương cần phải rà soát, khoanh vùng những khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động các phương án di dời dân, tài sản; đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các địa phương phải lên kịch bản ứng phó thiên tai một cách cụ thể theo từng cấp độ trước, trong và sau bão, lụt; thực hiện tốt phương châm 04 tại chỗ; sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống.

Tại Nghệ An, cơn bão số 10 đã làm 04 người thiệt mạng, 14 người bị thương. Cùng với đó, cơn bão đã làm 82 ngôi nhà bị sập hoàn toàn; hàng nghìn ngôi nhà bị sạt lở, hư hỏng. Hơn 62 nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hàng chục nghìn ngôi nhà, nhiều điểm trường bị ngập lụt. Đến 10 giờ ngày 03/10/2025, toàn tỉnh còn có 3.248 hộ/11.647 khẩu tại 18 xã, 76 thôn, bản đang bị ngập (cơ bản đều ngập dưới 1m, tập trung nhiều nhất tại các vùng ở ngoài đê)... Hạ tầng điện, viễn thông, giao thông; sản xuất trồng trọt, chăn nuôi... thiệt hại nghiêm trọng. Tổng thiệt hại do cơn bão gây ra ước tính khoảng hơn 2.100 tỷ đồng.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn