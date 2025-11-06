Chiến tích lẫy lừng của cựu danh thủ Lê Công Vinh

Lê Công Vinh sinh 10/12/1985 tại Nghệ An là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, và là người nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia.
Năm 2020, Công Vinh được Liên đoàn Bóng đá Châu Á vinh danh là 1 trong 5 huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á.
Công Vinh chơi bóng từ năm 12 tuổi, lên đội 1 năm 18 tuổi, ghi cú đúp trong trận chung kết giúp đội bóng xứ Nghệ lội ngược dòng thắng 2–1 trước câu lạc bộ Perak (Malaysia) ở giải giao hữu JVC Cup 2003.
Ở mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên cho Sông Lam Nghệ An, Công Vinh ghi được 11 bàn thắng trong khi đội bóng xứ Nghệ cán đích ở vị trí thứ 4, cùng với đó trở thành vua phá lưới Cúp Quốc gia với 5 bàn thắng.
Công Vinh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên và duy nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam nhận cú đúp giải thưởng "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm" và Quả bóng vàng Việt Nam trong cùng một mùa bóng.
Sau SEA Games 23, Công Vinh trở thành ngôi sao số 1 tại câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An do Văn Quyến hay Quốc Vượng vướng vào vòng lao lý, tù tội.
Thi đấu nổi bật với 20 bàn thắng chia đều cho 2 mùa V-League 2006 và 2007 nhưng anh không thể có được một danh hiệu tập thể nào.
Tuy vậy, đây là 2 năm rực rỡ nhất về mặt thành tích cá nhân của Công Vinh khi giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất V-League trong cả 2 năm, đồng thời đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam các năm 2006 và 2007.
Vào ngày 26 tháng 10 năm 2008, Công Vinh chính thức ký hợp đồng với Hà Nội T&T với khoản tiền kỷ lục 8 tỷ đồng cùng mức lương không dưới 40 triệu đồng một tháng.
Công Vinh cũng là cầu thủ Việt Nam đầu tiên được thi đấu ở 1 trong những giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu ở châu Âu là giải vô địch Bồ Đào Nha- Leixoes SC.
Ngày 31 tháng 12 năm 2009, Công Vinh kết thúc thời gian thi đấu 4 tháng cho câu lạc bộ Bồ Đào Nha, trở lại Hà Nội T&T.
Năm 2013, Lê Công Vinh đã quyết định quay trở lại Sông Lam Nghệ An sau khi Hà Nội ACB giải thể và có tổng 14 bàn thắng tại V-League 2013, qua đó trở thành chân sút nội tốt nhất giải.
Tháng 7 năm 2013, anh chính thức chuyển sang chơi cho câu lạc bộ hạng nhì Nhật Bản Consadole Sapporo theo một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 4 tháng.
Công Vinh ký hợp đồng với Bình Dương vào 10/2014 nhận 7 tỷ đồng tiền lót tay và hưởng lương 40 triệu đồng/tháng. Và cũng chính tại đây, tiền đạo này có lần đầu được chạm tay vào chức vô địch V-League.
Năm 2002, Công Vinh lần đầu được gọi vào đội tuyển U18 quốc gia. Ở các đội trẻ, Vinh từng là đội trưởng đội U20 Việt Nam thi đấu tại giải U20 châu Á năm 2002 và U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 24.
Ngày 9 tháng 6 năm 2004, Công Vinh có lần đầu ra mắt đội tuyển quốc gia trong trận thua 0-2 trước Hàn Quốc tại Daejeon, thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2006.
AFF Cup 2004 là giải đấu chính thức đầu tiên của Công Vinh trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Vinh đã ghi được 4 bàn thắng. Tuy vậy, toàn đội đã phải dừng bước ngay từ vòng bảng.
Trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển quốc gia của Lê Công Vinh là trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 gặp Indonesia vào ngày 7 tháng 12 năm 2016. Sau trận này Vinh chính thức giải nghệ.
Công Vinh từng cùng U23 Việt Nam đoạt Huy chương Bạc SEA Games: 2003, 2005. Cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008.
Lê Công Vinh cùng Hà Nội T&T vô địch V-League năm 2010 đồng thời cũng đoạt luôn Siêu cúp Quốc gia năm 2010.
Trong màu áo của Becamex Bình Dương, Công Vinh vô địch V-League 2015 và đoạt luôn Cúp Quốc gia và Siêu Cúp quốc gia cùng năm nay.
Về thành tích cá nhân, Công Vinh đoạt Vua phá lưới Giải vô địch U21 Quốc gia năm 2003, đoạt quả Quả bóng vàng Việt Nam 3 năm vào các năm 2004, 2006, 2007.
Ngoài ra, Công Vinh đoạt danh hiệu Vua phá lưới Cúp Quốc gia 2004, Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2006, 2007.
Công Vinh cũng là Vua phá lưới nội V-League các năm: 2006, 2007, 2009, 2011 (với Hoàng Đình Tùng), 2013. Lọt vào đội hình tiêu biểu V-League các năm: 2006, 2007, 2009, 2011, 2013.
Công Vinh ghi tới 49 bàn cho Sông Lam Nghệ An giai đoạn 2002–2008, ghi 26 bàn cho Hà Nội T&T giai đoạn 2009–2011.
Công Vinh cũng ghi 11 bàn cho Hà Nội ACB năm 2012 và 23 bàn thắng cho Sông Lam Nghệ An giai đoạn 2013–2014, ghi 9 bàn cho Becamex Bình Dương giai đoạn 2015–2016.
Lê Công Vinh ghi 5 bàn cho U20 Việt Nam, 10 bàn thắng cho U23 Việt Nam và 51 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Công Vinh là cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn nhất ở AFF Cup (15 bàn), vượt qua kỷ lục cũ của Lê Huỳnh Đức (14 bàn).
Tác giả: Nguyễn Hưng
Nguồn tin: giaoducthoidai.vn