Chiêm ngưỡng tàn tích kinh đô cuối cùng của đế quốc Khmer

1. Thủ đô rộng lớn. Angkor Thom được xây dựng vào cuối thế kỷ 12 dưới triều vua Jayavarman VII, bao phủ diện tích khoảng 9 km². Ảnh: Pinterest.
2. Cổng thành khổng lồ. Năm cổng thành được trang trí bằng tượng mặt thần khổng lồ bốn phía, thể hiện quyền lực và sự uy nghiêm của hoàng triều. Ảnh: Pinterest.
3. Đền Bayon độc đáo. Bayon là công trình trung tâm, nổi bật với hàng trăm gương mặt đá bí ẩn mỉm cười, được coi là biểu tượng của Angkor Thom. Ảnh: Pinterest.
4. Những bức phù điêu sinh động. Các bức phù điêu trên tường miêu tả đời sống thường nhật, cảnh chiến trận và nghi lễ, giúp tái hiện xã hội Khmer cổ. Ảnh: Pinterest.
5. Ý nghĩa tôn giáo pha trộn. Angkor Thom vừa mang dấu ấn Phật giáo Đại thừa vừa kế thừa nhiều yếu tố Hindu giáo, phản ánh sự giao thoa văn hóa. Ảnh: Pinterest.
6. Trung tâm chính trị – tôn giáo. Angkor Thom không chỉ là nơi ở của hoàng gia mà còn là trung tâm quyền lực và tín ngưỡng của cả đế chế. Ảnh: Pinterest.
7. Di sản thế giới. Ngày nay, Angkor Thom cùng Angkor Wat được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Ảnh: Pinterest.
Tác giả: T.B (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn