Cha mẹ đi vắng, hai chị em 8 và 9 tuổi c.h.ế.t thương tâm do cháy nhà lúc đêm

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường khu vực căn nhà bị cháy - Ảnh: A.X.

Đến sáng 5-1, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp vẫn phong tỏa hiện trường căn nhà số 51 đường Nguyễn Văn Lộc (phường Mỹ Phước Tây) để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến hai bé gái tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 4-1, ngọn lửa bất ngờ bùng cháy tại căn nhà số 51 đường Nguyễn Văn Lộc, phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp. Người dân lân cận phát hiện khói đen bốc ra từ căn nhà đã tri hô và báo cơ quan chức năng.

Lực lượng Công an phường Mỹ Phước Tây phối hợp với người dân nhanh chóng có mặt, phá cửa để dập lửa và đưa hai bé đi cấp cứu. Tuy nhiên, cả hai bé T.A.T. (8 tuổi) và T.A.T. (9 tuổi) đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy.

Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, vợ chồng anh T.T.Đ. (37 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Phúc, cha mẹ của hai bé gái) đang đi lấy hàng nông sản tại chợ đầu mối TP.HCM về chợ Cai Lậy bán, để hai con ở nhà.

Được biết căn nhà trên thuộc quyền sở hữu của một người dân địa phương được vợ chồng anh Đ. thuê để sinh sống.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Hoài Thương - Mậu Trường

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ