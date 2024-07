Chiếc nhẫn thông minh Galaxy Ring được chờ đợi từ lâu đã trình diện

Đoạn giới thiệu ngắn gọn về nhẫn thông minh Galaxy Ring cách đây khoảng 6 tháng được hiểu như là sự xác nhận quan trọng cho dạng thức thiết bị đeo mới ra đời của Samsung. Mặc dù khái niệm nhẫn thông minh không hoàn toàn mới nhưng cho đến nay, danh mục này vẫn do Oura thống trị.

Giờ đây, tại Unpacked 2024, Samsung đã cung cấp thêm thông tin chi tiết về Galaxy Ring, sản phẩm đầu tiên trong danh mục nhẫn thông minh từ một gã khổng lồ phần cứng. Công ty Hàn Quốc đã đánh bại Apple, Google và các công ty tương tự một cách hiệu quả nhờ vào một thiết bị sức khỏe và thể dục phù hợp như là một phần trong nỗ lực chăm sóc sức khỏe của họ. Sản phẩm có thể được đặt hàng trước từ ngày 10/7 với giá 399 USD (10,14 triệu đồng).

Samsung đã thử nghiệm thiết bị đeo thông minh với nhiều kiểu dáng khác nhau, chẳng hạn tai nghe nhét tai IconX tích hợp chức năng theo dõi nhịp tim. Tuy nhiên, trong suốt quá trình này, mọi thứ dường như luôn quay trở lại với Galaxy Watch. Việc bổ sung thêm một chiếc nhẫn thông minh vào danh mục thiết bị đeo của hãng rất hứa hẹn vì một số lý do. Đầu tiên, Oura và những sản phẩm tương tự đã chứng minh rằng có rất nhiều khách hàng quan tâm. Thứ hai, chức năng trên sản phẩm như là một sự bổ sung cho những gì mà các thiết bị như Galaxy Watch mang lại thay vì thay thế chúng.

Thiết kế Galaxy Ring có hạn chế với diện tích nhỏ hơn đáng kể và không có màn hình, do đó sản phẩm có xu hướng theo dõi thụ động hơn. Samsung mô tả nó là “theo dõi sức khỏe 24/7”, chủ yếu do thời lượng pin lên đến 7 ngày. Sản phẩm bắt đầu với chức năng theo dõi sức khỏe thụ động nhất: giấc ngủ. Thiết bị cung cấp “điểm” giấc ngủ dựa trên nhiều số liệu khác nhau, bao gồm chuyển động, nhịp tim và nhịp thở. Nó cũng thực hiện theo dõi chu kỳ kinh nguyệt dựa trên nhiệt độ da của người đeo khi ngủ. Kích thước nhỏ của Galaxy Ring khiến nó trở thành người bạn đồng hành ít gây khó chịu khi ngủ hơn nhiều so với smartwatch lớn hơn.

Không bất ngờ khi Samsung cũng mang đến một số khả năng Galaxy AI trên Galaxy Ring. Khi kết hợp với các số liệu từ giấc ngủ, hoạt động, nhịp tim khi ngủ và sự thay đổi nhịp tim khi ngủ để kết hợp những gì Samsung gọi là “thông tin chi tiết toàn diện và sự khích lệ động viên”. Điều hấp dẫn nhất là tất cả các tính năng đã đề cập ở trên đều có sẵn mà không cần đăng ký trả phí. Không có gì đảm bảo rằng Samsung cuối cùng sẽ không đi theo con đường này nhưng hiện tại đó chắc chắn là một ưu điểm của sản phẩm so với Oura, vốn tính phí 6 USD hàng tháng.

Galaxy Ring của Samsung sẽ được bán ra vào ngày 24/7. Sản phẩm chưa có lịch ra mắt tại Việt Nam nhưng nhà sản xuất Hàn Quốc đã hứa hẹn điều này sẽ “sớm xảy ra”.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn