Chiếc bánh pía lớn nhất và cây lạp xưởng dài nhất Việt Nam

Tối 28/1, tại Lễ khánh thành Liên Hoa Bảo Tháp và Nhà máy sản xuất bánh Pía Tân Huê Viên (ấp Phụng Hiệp, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ), Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã chính thức xác lập kỷ lục chiếc bánh Pía lớn nhất Việt Nam và cây lạp xưởng dài nhất Việt Nam do Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Bánh Pía - Lạp Xưởng Tân Huê Viên thực hiện.

Cây lạp xưởng dài 26m, đường kính 5cm, cân nặng 62,8kg.

Sự kiện này đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình 40 năm hình thành và phát triển của Tân Huê Viên- thương hiệu bánh Pía tiêu biểu của Việt Nam. Đây cũng là dịp để lan tỏa văn hóa ẩm thực Việt Nam đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Chiếc bánh Pía nặng 368kg, đường kính 1,68m.

Trước đó, doanh nghiệp này từng 2 lần xác lập kỷ lục bánh Pía vào các năm 2006 và 2013. Chiếc bánh Pía lần này nặng 368kg, đường kính 1,68m và cây lạp xưởng dài 26m, đường kính 5cm, cân nặng 62,8kg, bảo đảm đồng đều về chất lượng và hình thức, góp phần tạo nên điểm nhấn độc đáo.

Chiếc bánh Pía lớn nhất Việt Nam được chia cho du khách thưởng thức.

Chương trình làm chiếc bánh Pía và cây lạp xưởng kỷ lục kéo dài nhiều giờ liên tục trong ngày, với sự tham gia trực tiếp của đội ngũ nghệ nhân, thợ lành nghề và cán bộ kỷ thuật của Tân Huê Viên lên đến hơn 20 người, phối hợp nhịp nhàng từ khâu chuẩn bị, chế biến, tạo hình cho đến hoàn thiện sản phẩm. Các công đoạn được thực hiện nghiêm ngặt, từ chuẩn bị nguyên liệu, cân đo, phối trộn đến tạo hình và hoàn thiện sản phẩm.

Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Bánh Pía – Lạp Xưởng Tân Huê Viên với Bằng xác lập kỷ lục của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam.

Nguyên vật liệu sử dụng để làm bánh Pía đều được tuyển chọn kỹ lưỡng từ những thành phần quen thuộc, làm nên hương vị đặc trưng của bánh Pía Tân Huê Viên như: bột mì, đậu xanh, sầu riêng, lạp xưởng, chà bông, trứng muối và các nguyên liệu phụ trợ đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Lạp Xưởng được chế biến từ thịt tươi chọn lọc, gia vị truyền thống và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất khép kín.

Tác giả: Tấn Phong

Nguồn tin: Báo VOV